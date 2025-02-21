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Лига Европы
Галатасарай
20.02.2025 19:45 – FT 2-й матч. Результат первого матча 1:4 2 : 2
АЗ Алкмаар Проходит дальше
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Лига Европы
21 февраля 2025, 01:20 | Обновлено 21 февраля 2025, 01:21
46
0

Галатасарай - АЗ Алкмар - 2:2. Турки завершили. Видео голов и обзор матча

У хозяев поля было очень мало шансов на проход

21 февраля 2025, 01:20 | Обновлено 21 февраля 2025, 01:21
46
0
Галатасарай - АЗ Алкмар - 2:2. Турки завершили. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встречались турецкий «Галатасарай» и нидерландский «АЗ Алкмар».

После первого матча нидерландцы выигрывали со счетом 4:1.

В первом тайме гости отличились одним голом - на 42-й минуте забил Сейя Майкема.

На 56-й минуте Дензо Касиус удвоил преимущество «АЗ Алкмара».

«Галатасарай» усилиями Виктора Осимхена и Роланда Шаллая сравнял счет, но команда все же вылетает из турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2 (первый матч - 1:4)

Голы: Осимхен, 56, Шаллаи, 70 - Майкума, 42, Касиус, 55

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Роланд Шаллаи (Галатасарай).
56’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Галатасарай).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Денсо Касиус (АЗ Алкмаар).
42’
ГОЛ ! Мяч забил Сейя Майкума (АЗ Алкмаар).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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