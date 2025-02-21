Галатасарай - АЗ Алкмар - 2:2. Турки завершили. Видео голов и обзор матча

21 февраля в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы встречались турецкий «Галатасарай» и нидерландский «АЗ Алкмар».

После первого матча нидерландцы выигрывали со счетом 4:1.

В первом тайме гости отличились одним голом - на 42-й минуте забил Сейя Майкема.

На 56-й минуте Дензо Касиус удвоил преимущество «АЗ Алкмара».

«Галатасарай» усилиями Виктора Осимхена и Роланда Шаллая сравнял счет, но команда все же вылетает из турнира.

Лига Европы. 1/16 финала. Ответный матч. 21 февраля

Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2 (первый матч - 1:4)

Голы: Осимхен, 56, Шаллаи, 70 - Майкума, 42, Касиус, 55

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