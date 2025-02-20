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Лига Европы
20 февраля 2025, 22:35 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:41
338
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Первый блок Лиги Европы. Рома прошла дальше, драма для Твенте в триллере

Буде-Глимт в овертайме переиграл Твенте со счетом 5:2

20 февраля 2025, 22:35 | Обновлено 20 февраля 2025, 22:41
338
0
Первый блок Лиги Европы. Рома прошла дальше, драма для Твенте в триллере
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 20 февраля проходят ответные поединки 1/16 финала Лиги Европы.

Завершились поединки первого блока – 4 из 8 матчей игрового дня.

Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинский форвард Артем Довбик не попал в заявку итальянской Ромы на матч против португальского Порту.

Рома прошла дальше, выиграв у Ромы (3:2) после ничьей в первой игре (1:1).

В драматичном поединке норвежский Буде-Глимт в овертайме переиграл нидерландский Твенте со счетом 5:2.

⚽️ Лига Европы. 1/16 финала. Ответные матчи, 20 февраля

  • 19:45. Буде-Глимт (Норвегия) – Твенте (Нидерланды) – 5:2 д.в. (первый матч – 1:2)
  • 19:45. Галатасарай (Турция) – АЗ Алкмар (Нидерланды) – 2:2 (первый матч – 1:4)
  • 19:45. Рома (Италия) – Порту (Португалия) – 3:2 (первый матч – 1:1)
  • 19:45. ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – ПАОК (Греция) – 2:0 (первый матч – 2:1)
  • 22:00. Андерлехт (Бельгия) – Фенербахче (Турция) – (первый матч – 0:3)
  • 22:00. Аякс (Нидерланды) – Сен-Жилуаз (Бельгия) – (первый матч – 2:0)
  • 22:00. Виктория П (Чехия) – Ференцварош (Венгрия) – (первый матч – 0:1)
  • 22:00. Реал Сосьедад (Испания) – Мидтьюлланд (Дания) – (первый матч – 2:1)

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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