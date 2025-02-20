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Португалия
20 февраля 2025, 18:05 |
1186
3

Известный тренер рассказал, кто должен быть первым вратарем сборной Украины

Вирт считает, что Трубин сохранит свой статус основного

20 февраля 2025, 18:05 |
1186
3
Известный тренер рассказал, кто должен быть первым вратарем сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Все ближе поединки раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии.

По итогам ответного матча 1/16 Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако» тревожно стало после провала основного вратаря украинской сборной Анатолия Трубина, защищающего цвета португальского гранда.

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, не скажутся ли неудачные действия Трубина на его позициях в главной команде страны:

– К сожалению, у каждого кипера бывают черные полосы. Вот и Трубин в домашнем матче с «Монако» разочаровал, особенно в эпизоде ​​с третьим попущенным голом. Хорошо, что в итоге обошлось и «Бенфика» не сошла с дистанции. И хотя можно вспомнить несколько эффектных сейвов в исполнении украинца, все же больше запоминаются досадные промахи, приводящие к пропущенным мячам.

Надеюсь, что Анатолий качественно поработает над ошибками и дальше таких ляпов допускать не будет. На его стороне огромный международный опыт, квалифицированные тренеры. Поэтому склоняюсь к тому, что наставник украинской сборной Сергей Ребров и дальше будет доверять пост №1 именно Трубину.

Тем более, что его основной конкурент Андрей Лунин из «Реала» не может похвастаться игровой практикой», – сказал Вирт.

Поединки сборных Украины и Бельгии пройдут 20 и 23 марта в Мурсии и Генке.

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инсайд Юрий Вирт Анатолий Трубин Бенфика сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Лига наций
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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Комментарии 3
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Первый Среди Равных
Це не "на жаль, так трапилось, поганий день", а в нього таке майже в кожному матчі, в якому команда грає з серйозним суперником, який б'є по воротам.
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0
ivankondrat96
З великою ймовірністю Ребров обере Трубіна. Лунін без практики, а Бущан чи Ризник на резервних ролях
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0
Tower Bridge
Ну на Бельгию  это лучший вариант.  А с сентября можно на ЧМ и Нещерета пробовать. Тем более, если он станет чемпионом.
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-1
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