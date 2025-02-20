Известный тренер рассказал, кто должен быть первым вратарем сборной Украины

Все ближе поединки раунда плей-офф Лиги наций по футболу между сборными Украины и Бельгии.

По итогам ответного матча 1/16 Лиги чемпионов между «Бенфикой» и «Монако» тревожно стало после провала основного вратаря украинской сборной Анатолия Трубина, защищающего цвета португальского гранда.

Бывший вратарь национальной сборной Украины Юрий Вирт эксклюзивно для Sport.ua рассказал, не скажутся ли неудачные действия Трубина на его позициях в главной команде страны:

– К сожалению, у каждого кипера бывают черные полосы. Вот и Трубин в домашнем матче с «Монако» разочаровал, особенно в эпизоде ​​с третьим попущенным голом. Хорошо, что в итоге обошлось и «Бенфика» не сошла с дистанции. И хотя можно вспомнить несколько эффектных сейвов в исполнении украинца, все же больше запоминаются досадные промахи, приводящие к пропущенным мячам.

Надеюсь, что Анатолий качественно поработает над ошибками и дальше таких ляпов допускать не будет. На его стороне огромный международный опыт, квалифицированные тренеры. Поэтому склоняюсь к тому, что наставник украинской сборной Сергей Ребров и дальше будет доверять пост №1 именно Трубину.

Тем более, что его основной конкурент Андрей Лунин из «Реала» не может похвастаться игровой практикой», – сказал Вирт.

Поединки сборных Украины и Бельгии пройдут 20 и 23 марта в Мурсии и Генке.