«Он как рыба без воды». Экс-форвард сборной Италии прошелся по Довбику

Бывший форвард сборной Италии Руджьеро Риццителли раскритиковал украинского нападающего «Ромы» Артема Довбика.

«Команде нужен бомбардир, потому что от Довбыка я ожидал гораздо большего. С самого начала он не слишком сильно напрягал соперников, а сейчас он как рыба, которую вытащили из воды: не участвует в игре, не проявляет себя, не дает глубины.

Шомуродов, у которого гораздо меньше качеств, борется, бьется – когда выходит, то вкладывает душу, чего я не вижу в Довбыке. Извините, но сначала нам нужен лидер, который будет забивать двадцать голов. Ты можешь играть в футбол как угодно, но если не забиваешь, то дальше не пойдешь», – цитирует бывшего футболиста GialloRossi.net.

Ранее тренер «Ромы» похвалил Довбика.