«Довбик – наш топ-бомбардир». Тренер Ромы оценил украинца
Раньери не видит проблему в Артеме
Наставник Ромы Клаудио Раньери считает, что Артем Довбик мог бы забить больше голов в сезоне, однако видит проблему в том, что партнеры не всегда доставляют ему мяч.
«Довбик продолжает улучшать свою игру. Он – наш главный игрок впереди, он наш топ-бомбардир. Однако вопрос в том, что мы не всегда можем правильно доставить ему мяч».
«Это процесс, мы продолжаем развиваться в этом плане. Убежден, что только работа поможет преодолеть эти проблемы», – сказал Раньери.
Довбик в нынешнем сезоне забил 13 голов в 33-х матчах.
В четверг команда сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против Порту.
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