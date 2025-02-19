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Италия
19 февраля 2025, 18:12 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:13
396
3

«Довбик – наш топ-бомбардир». Тренер Ромы оценил украинца

Раньери не видит проблему в Артеме

19 февраля 2025, 18:12 | Обновлено 19 февраля 2025, 18:13
396
3
«Довбик – наш топ-бомбардир». Тренер Ромы оценил украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Наставник Ромы Клаудио Раньери считает, что Артем Довбик мог бы забить больше голов в сезоне, однако видит проблему в том, что партнеры не всегда доставляют ему мяч.

«Довбик продолжает улучшать свою игру. Он – наш главный игрок впереди, он наш топ-бомбардир. Однако вопрос в том, что мы не всегда можем правильно доставить ему мяч».

«Это процесс, мы продолжаем развиваться в этом плане. Убежден, что только работа поможет преодолеть эти проблемы», – сказал Раньери.

Довбик в нынешнем сезоне забил 13 голов в 33-х матчах.

В четверг команда сыграет ответный матч плей-офф Лиги Европы против Порту.

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Артем Довбик Рома Рим Клаудио Раньери Серия A чемпионат Италии по футболу
Иван Зинченко Источник: Corriere dello Sport
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Foo Bar
Довбик наш Бандера, Шрмуродов мати, ми за рому ридну будем воювати
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