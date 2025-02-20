Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Черноморцу не удалось пригласить еще одного игрока Полесья
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 18:35 |
218
0

Черноморцу не удалось пригласить еще одного игрока Полесья

В Одессе уже образовалась футбольная ячейка из Житомира

20 февраля 2025, 18:35 |
218
0
Черноморцу не удалось пригласить еще одного игрока Полесья
ФК Полесье. Богдан Панчишин

Одесскому «Черноморцу» все же удалось заявить Богдана Панчишина, который стал очередным футболистом, пришедшим из житомирского «Полесья». Он появился в Одессе еще в разгар января, когда команда «моряков» проводила домашний этап подготовки к весенней части чемпионата.

Кроме него, рассматривался вариант перехода в «Черноморец» и его одноклубника по «Полесью» Сергея Корнийчука. Однако спустя некоторое время после начала тренировочных сборов в Турции стало известно, что обоих игроков в одесском клубе не будет.

В период пребывания на турецкой земле тренерскому штабу удалось определиться со всеми новичками, которые побывали на просмотре. Но по возвращении в Украину тема Панчишина вновь оказалась актуальной.

Как сообщил Sport.ua генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра, этот 21-летний полузащитник продолжит свои выступления в Одессе.

- Панчишин был заявлен за «Черноморец», – сказал он, – Этот футболист будет играть у нас в аренде до завершения нынешнего чемпионата. Что касается Корнийчука, то его в «Черноморце» не будет – у «Полесья» собственное видение относительно своих игроков.

Кроме Панчишина, в «Черноморец» из житомирского клуба этой зимой перешел полузащитник Эмиль Мустафаев, а в сентябре прошлого года «моряками» стали нигерийский вратарь Кингсли Аниагбосо и гамбийский защитник Жорже Мозес (оба до переезда в Одессу играли в «Полесье-2»).

Ранее мы сообщали, где можно смотреть онлайн матч чемпионата Украины «Колос» - «Черноморец».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
Известный тренер рассказал, кто должен быть первым вратарем сборной Украины
Мирон МАРКЕВИЧ: «Большего в Лиге чемпионов ожидал от итальянских клубов»
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса Полесье Житомир Богдан Панчишин инсайд Сергей Корнийчук Анатолий Мисюра
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Футбол | 20 февраля 2025, 06:23 15
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемионов. Кто на кого может попасть?

В топ-матче Реал с хет-триком Килиана Мбаппе переиграл Ман Сити

Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Биатлон | 20 февраля 2025, 17:40 9
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ

Победу в соревновании одержала французская команда

Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Теннис | 19.02.2025, 19:09
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Футбол | 20.02.2025, 18:15
Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Килиана Мбаппе признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Я больше не хочу это видеть в боксе»
20.02.2025, 07:35 1
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем