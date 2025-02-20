Черноморцу не удалось пригласить еще одного игрока Полесья

Одесскому «Черноморцу» все же удалось заявить Богдана Панчишина, который стал очередным футболистом, пришедшим из житомирского «Полесья». Он появился в Одессе еще в разгар января, когда команда «моряков» проводила домашний этап подготовки к весенней части чемпионата.

Кроме него, рассматривался вариант перехода в «Черноморец» и его одноклубника по «Полесью» Сергея Корнийчука. Однако спустя некоторое время после начала тренировочных сборов в Турции стало известно, что обоих игроков в одесском клубе не будет.

В период пребывания на турецкой земле тренерскому штабу удалось определиться со всеми новичками, которые побывали на просмотре. Но по возвращении в Украину тема Панчишина вновь оказалась актуальной.

Как сообщил Sport.ua генеральный директор «Черноморца» Анатолий Мисюра, этот 21-летний полузащитник продолжит свои выступления в Одессе.

- Панчишин был заявлен за «Черноморец», – сказал он, – Этот футболист будет играть у нас в аренде до завершения нынешнего чемпионата. Что касается Корнийчука, то его в «Черноморце» не будет – у «Полесья» собственное видение относительно своих игроков.

Кроме Панчишина, в «Черноморец» из житомирского клуба этой зимой перешел полузащитник Эмиль Мустафаев, а в сентябре прошлого года «моряками» стали нигерийский вратарь Кингсли Аниагбосо и гамбийский защитник Жорже Мозес (оба до переезда в Одессу играли в «Полесье-2»).

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