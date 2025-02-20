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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 16:55 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:20
86
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос - Черноморец

21 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

20 февраля 2025, 16:55 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:20
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос - Черноморец
УПЛ

В пятницу, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Владимир Новохатний из Черкасской области.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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