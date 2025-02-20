Украина. Премьер лига20 февраля 2025, 16:55 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:20
86
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Колос - Черноморец
21 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ
20 февраля 2025, 16:55 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:20
86
0
В пятницу, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Колос» и «Черноморец».
Команды встретятся на стадионе «Колос» в Ковалевке.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Обслуживать матч будет арбитр Владимир Новохатний из Черкасской области.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 февраля 2025, 19:09 26
Клара Таусон в двух сетах обыграла Арину и вышла в четвертьфинал тысячника в ОАЭ
Футбол | 20 февраля 2025, 15:00 7
Игрок «Барселоны» вспомнил прошлогодний матч с «Реалом»
Футбол | 20.02.2025, 00:37
Футбол | 19.02.2025, 18:06
Футбол | 20.02.2025, 17:17
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2025, 09:01 3
18.02.2025, 16:37 2
20.02.2025, 06:23 15
19.02.2025, 08:26 2
20.02.2025, 03:59 2
19.02.2025, 08:48 1
19.02.2025, 07:50 1
18.02.2025, 19:05 15