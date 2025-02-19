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Испания
19 февраля 2025, 04:55 |
1222
0

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

19 февраля 2025, 04:55 |
1222
0
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 39-й минуте красную карточку получил Джуд Беллингем из-за того, что обматерил арбитра.

Королевская федерация футбола Испании начала расследование действий арбитра Мунуэры Монтеро, который показал Джуду красную, на предмет возможного конфликта интересов.

Проверяют частные дела арбитра и не совместимы ли они с его работой. Если вина Монтеро будет доказана, то ему грозит штраф от 100 тысяч евро до 5 лет дисквалификации.

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Дмитрий Олейник Источник: AS
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