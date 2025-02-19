Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать
В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.
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На 39-й минуте красную карточку получил Джуд Беллингем из-за того, что обматерил арбитра.
Королевская федерация футбола Испании начала расследование действий арбитра Мунуэры Монтеро, который показал Джуду красную, на предмет возможного конфликта интересов.
Проверяют частные дела арбитра и не совместимы ли они с его работой. Если вина Монтеро будет доказана, то ему грозит штраф от 100 тысяч евро до 5 лет дисквалификации.
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