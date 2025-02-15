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Чемпионат Испании
Осасуна
15.02.2025 17:15 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
15 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:35
2416
8

Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге

Мадридцы потеряли очки в Памплоне

15 февраля 2025, 19:13 | Обновлено 15 февраля 2025, 19:35
2416
8
Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Мадридцы открыли счет на 15-й минуте – очередной гол забил Килиан Мабппе. На 39-й минуте прямую красную карточку получил Джуд Беллингем. «Осасуна» воспользовалась численным большинством на 58-й минуте, забил пенальти Анте Будумир.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел этот матч в запасе.

«Реал» остался лидером Ла Лиги с 51 очком, но уже сегодня «Атлетико», у которого матч в запасе и 49 очков, может выйти на первое место. У «Барселоны» 48 очков и один поединок в запасе.

Ла Лига. 24-й тур, 15 февраля.

Осасуна – Реал – 1:1
Голы: Будумир, 58 (пен) - Мбаппе, 15.

Удаление: Беллингем, 39.

Осасуна – Эррера, Хуан Крус (Бретонес, 59), Эррандо, Катена, Аресо (Пенья, 59), Орос, Торро, Монкайола (Муньос, 79), Сарагоса (Мойсес Гомес, 79), Рубен Гарсия, Будимир (Рауль Гарсия, 87).

Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Асенсио, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Модрич, Браим Диас (Родриго, 69), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Осасуна - Реал Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Анте Будимир
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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Комментарии 8
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umnuy2
ноздря в ноздрю идут три гранда испании---можно было бы за довбика болеть а не смотреть на середняка рому
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+4
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Mark4854590
Знову Реал буде розповідати про суддів та кіно показувати
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+3
Первый Среди Равных
Та він далбайо6, цей белінгем. Який раз уже таке. Психічка довбана. Абсолютно респект арбітру і правильно зробив. Добавити ще матчів дискваліфікації. І тут деякі писали що його не виганяють бо він гравець Реала. Ну от. 
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+1
Falko
Джуд завжди був трохи неврівноваженим, але останнім часом взагалі з котушок злетів. 
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0
felz
Комментаторы хреновы, вы матч хоть посмотрите) Реал топят судьи третий матч подряд, даже Днепр так не топили в УПЛ в лучшие времена 
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-3
Фанькин кот
Ну это... всё для Барсы, всё для каталонцев
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-3
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