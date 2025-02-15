Беллингем серьезно подвел. Реал петерял очки в матче с Осасуной в Ла Лиге

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

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Мадридцы открыли счет на 15-й минуте – очередной гол забил Килиан Мабппе. На 39-й минуте прямую красную карточку получил Джуд Беллингем. «Осасуна» воспользовалась численным большинством на 58-й минуте, забил пенальти Анте Будумир.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел этот матч в запасе.

«Реал» остался лидером Ла Лиги с 51 очком, но уже сегодня «Атлетико», у которого матч в запасе и 49 очков, может выйти на первое место. У «Барселоны» 48 очков и один поединок в запасе.

Ла Лига. 24-й тур, 15 февраля.

Осасуна – Реал – 1:1

Голы: Будумир, 58 (пен) - Мбаппе, 15.

Удаление: Беллингем, 39.

Осасуна – Эррера, Хуан Крус (Бретонес, 59), Эррандо, Катена, Аресо (Пенья, 59), Орос, Торро, Монкайола (Муньос, 79), Сарагоса (Мойсес Гомес, 79), Рубен Гарсия, Будимир (Рауль Гарсия, 87).



Реал Мадрид – Куртуа, Фран Гарсия, Асенсио, Тчуамени, Вальверде, Беллингем, Камавинга, Модрич, Браим Диас (Родриго, 69), Винисиус Жуниор, Мбаппе.

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