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  4. Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Испания
14 февраля 2025, 20:48 |
41
0

Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 15 февраля в 17:15 поединок 24-го тура испанской Ла Лиги

14 февраля 2025, 20:48 |
41
0
Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 15 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Осасуна – Реал Мадрид
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Трансляция матча В эфире

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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин смотреть онлайн Осасуна - Реал
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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