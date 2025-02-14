В субботу, 15 февраля, состоится матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Осасуна» и «Реал».

Игра пройдет на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Осасуна – Реал Мадрид. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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