15 февраля на «Эль-Садар» пройдет матч 24-го тура Примеры, в котором «Осасуна» встретится с «Реал» Мадрид. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Осасуна

Команда в 2024-м году завершила достаточно длительный цикл, на протяжении которого играла под руководством Аррасате. Он был, безусловно, успешен: начинался в Сегунде, а на пике было 7-е место в Примере и кубковый финал. Но так же безусловно прошлый сезон уже провели на спаде, начав с поражения первому же сопернику по квалификации Лиги конференций и закончив только одиннадцатой в Примере. С лета вместо Ягобы работает Висенте Морено. С ним в кубке красные на выезде выбили обладателя трофея, Атлетик. После этого с другим соседом, Реалом Сосьедад, уступили 0:2. Но его же перед этим побеждали в рамках Ла Лиги. А в прошлом туре с Мальоркой оформили ничью, 1:1.

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Реал Мадрид

Клуб в прошлом сезоне вернул себе титулы как в Примере и Суперкубке, так и в Лиге чемпионов. Во второй половине 2024-го года Анчелотти прибавил еще пару трофеев. Еще летом Мбаппе дебютировал в новой команде победой в Суперкубке УЕФА, а под Рождество выиграли возрожденный Межконтинентальный кубок. Но в целом сезон складывается противоречиво. Было несколько болезненных осечек, а Барселоне дважды крупно проиграли. В том числе в финале Суперкубка, вернув каталонцам трофей. В Копе дель Рей с Леганесом чуть не опозорились, растеряв преимущество в пару голов, но на 90+ минуте забили победный гол. Не лучшее прохождение основного раунда Лиги чемпионов обрекло на матчи с Манчестер Сити уже сейчас, в первом же раунде. В Англии тоже отставали в счете - и здесь ухитрились выжать 3:2. Так что в приоритете ответный поединок, но и в Примере расслабляться нельзя, и так растеряли преимущество осечкой с Эспаньолом. В дерби с Атлетико закончили которой уже за последнее время ничьей.

Статистика личных встреч

Галактикос в последний раз проигрывали в 2011-м году. И победили во всех пяти крайних очных матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут победы чемпиона. Но тот будет экономить силы на прием Сити, а хозяевам и 0:0 будет сложно удержать. Ставим на тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,78).