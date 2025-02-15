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Чемпионат Испании
Осасуна
15.02.2025 17:15 – FT 1 : 1
Реал Мадрид
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Испания
15 февраля 2025, 20:33 |
1179
0

Осасуна – Реал – 1:1. Как Беллингем получил красную. Видео голов, обзор

Смотрите самые интересные моменты матча Ла Лиги

15 февраля 2025, 20:33 |
1179
0
Осасуна – Реал – 1:1. Как Беллингем получил красную. Видео голов, обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Осасуна – Реал

В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».

Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Голы в матче забивали Будимир и Мбаппе. В конце первого тайма красную карточку получил Беллингем.

Ла Лига. 24-й тур, 15 февраля.

Осасуна – Реал – 1:1
Голы: Будумир, 58 (пен) - Мбаппе, 15.

Удаление: Беллингем, 39.

Видеообзор матча

ГОЛ! Мбаппе, 15 мин, 0:1

ГОЛ! Будумир, 58 мин, 1:1

События матча

58’
ГОЛ ! С пенальти забил Анте Будимир (Осасуна).
39’
Джуд Беллингем (Реал Мадрид) получает красную карточку.
15’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Осасуна чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига Андрей Лунин Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Осасуна - Реал Анте Будимир видео голов и обзор
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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