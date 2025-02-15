Осасуна – Реал – 1:1. Как Беллингем получил красную. Видео голов, обзор
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В субботу, 15 февраля, прошел матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором сыграли «Осасуна» и «Реал».
Игра прошла на стадионе «Эстадио Эль Садар», который находится в Памплоне. Матч завершился вничью 1:1.
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Голы в матче забивали Будимир и Мбаппе. В конце первого тайма красную карточку получил Беллингем.
Ла Лига. 24-й тур, 15 февраля.
Осасуна – Реал – 1:1
Голы: Будумир, 58 (пен) - Мбаппе, 15.
Удаление: Беллингем, 39.
Видеообзор матча
ГОЛ! Мбаппе, 15 мин, 0:1
ГОЛ! Будумир, 58 мин, 1:1
События матча
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