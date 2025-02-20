ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
Пресс-служба клуба сняла животное на сборах
Донецкий «Шахтер» готовится к началу второй части сезона Украинской Премьер-лиги, проводя последние тренировки на сборе в Турции.
Тренировку команды, которая состоялась утром в четверг, посетил гость из животного мира. Представители пресс-службы сняли на футбольном поле местного козла.
«Новый трансфер? Неожиданный гость на тренировке «Шахтера», написан в клубном телеграмм-канале.
Напомним, что уже 24 февраля «горняки» встретятся с «Левым Берегом» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок пройдет на «Арене Львов», начало в 18:00 по киевскому времени.
В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» занимает третье место, имея в активе 33 балла. К тому же расстояние между первой и третьей ступеньками составляет десять пунктов.
ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтерам
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