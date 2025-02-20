ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера

Донецкий «Шахтер» готовится к началу второй части сезона Украинской Премьер-лиги, проводя последние тренировки на сборе в Турции.

Тренировку команды, которая состоялась утром в четверг, посетил гость из животного мира. Представители пресс-службы сняли на футбольном поле местного козла.

«Новый трансфер? Неожиданный гость на тренировке «Шахтера», написан в клубном телеграмм-канале.

Напомним, что уже 24 февраля «горняки» встретятся с «Левым Берегом» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок пройдет на «Арене Львов», начало в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» занимает третье место, имея в активе 33 балла. К тому же расстояние между первой и третьей ступеньками составляет десять пунктов.

ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтерам