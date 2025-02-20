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  4. ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 17:14 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:15
1603
13

ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера

Пресс-служба клуба сняла животное на сборах

20 февраля 2025, 17:14 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:15
1603
13
ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтера
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» готовится к началу второй части сезона Украинской Премьер-лиги, проводя последние тренировки на сборе в Турции.

Тренировку команды, которая состоялась утром в четверг, посетил гость из животного мира. Представители пресс-службы сняли на футбольном поле местного козла.

«Новый трансфер? Неожиданный гость на тренировке «Шахтера», написан в клубном телеграмм-канале.

Напомним, что уже 24 февраля «горняки» встретятся с «Левым Берегом» в рамках 18-го тура чемпионата Украины. Поединок пройдет на «Арене Львов», начало в 18:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице УПЛ «Шахтер» занимает третье место, имея в активе 33 балла. К тому же расстояние между первой и третьей ступеньками составляет десять пунктов.

ВИДЕО. Как он попал туда? Необычный гость на тренировке Шахтерам

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видео чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк тренировка учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 13
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sania
Відчув споріднені душі..
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+5
COBA
Це новий легіонер. Тепер тремти ЛЧ (ЛЄ)
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+5
BATI-GOOOOOL
Братанов проведал)))
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+5
vovei
Козлы
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+2
MaximusOne
Не показуйте його тільки Траоре, бо він ж з'їсть його)))
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+2
Tower Bridge
Хорошо что не снежный барс 
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+1
AK.228
Переодетый Шпрот явно
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-2
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Фанькин кот
То был шпийон суркисов
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