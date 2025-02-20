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Англия
20 февраля 2025, 13:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 13:43
2317
0

История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити

Тренер считает, что пришло время новой команды

20 февраля 2025, 13:29 | Обновлено 20 февраля 2025, 13:43
2317
0
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Наставник Манчестер Сити Пеп Гвардиола после вылета от Реала в плей-офф Лиги чемпионов считает, что эра нынешнего состава команды подошла к концу и нужно строить новую команду.

«Ничто не вечно. История не могла длиться вечно, но нельзя отрицать, что эта группа футболистов многое сделала, выиграв шесть титулов АПЛ за семь сезонов, выиграв Лигу чемпионов и другие турниры».

«Некоторые игроки уже в возрасте, но они многое могут нам дать. Нам нужно принимать решения по поводу состава на будущее и сделать все, чтобы в АПЛ финишировать в топ-4 и вернуться в ЛЧ», – сказал Гвардиола.

По информации СМИ, уже после нынешнего сезона Манчестер Сити могут покинуть Кевин Де Брюйне, Эдерсон, Бернарду Силва и Илкай Гюндоган.

Зимой клуб потратил 180 миллионов фунтов, подписав Нико Гонсалеса, Омара Мармуша, Витора Рейса и Абдукодира Хусанова.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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