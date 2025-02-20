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  4. Александрия - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 17:45 |
408
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Александрия - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 февраля состоится матч 18-го тура УПЛ

20 февраля 2025, 17:45 |
408
0
Александрия - Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия. стадион Ника

В воскресенье, 21 февраля, в 15:30 состоится матч 18-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Александрия» и «Заря».

Команды встретятся на стадионе «Ника» в городе Александрия.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Обслуживать матч будет арбитр Максим Козыряцкий из Запорожья.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.

Александрия – Заря. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Александрия – Заря
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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