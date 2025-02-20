Сколько Роналду до Месси? 7 игроков с наибольшим числом голов со штрафных

В футболе каждый болельщик способен найти то, что ему нравится больше всего. Кто-то получает удовлетворение от того, как умело его любимая команда контролирует мяч. Кому-то по душе акцентировать внимание на игре техничных футболистов, от ярких финтов которых буквально замирает сердце. А некоторые люди огромное внимание уделяют исполнению стандартов – угловых, пенальти, штрафных…

Мастера штрафных ударов – это особенная каста среди футболистов. Во все времена таких исполнителей ценили и почитали, так как зачастую от их точного и умелого выстрела зависела судьба того или иного матча, а порой даже и турнира. Но кто же в истории мирового футбола на профессиональном уровне забил больше всего мячей со штрафных? Давайте заглянем в актуальную версию топ-7 этого рейтинга, где уже обосновались современные легенды футбола португалец Криштиану Роналду и аргентинец Лионель Месси…

7. Криштиану Роналду – 64 гола со штрафных

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Португалец Криштиану Роналду, который в начале февраля отпраздновал 40-летие, продолжает активную футбольную карьеру. В настоящий момент звезда мирового футбола имеет действующий контракт с саудовским «Аль-Насром» и, по слухам, уже согласовал продление трудового соглашения с этим клубом еще на один год, что позволит Роналду задержаться на профессиональном уровне и попробовать существенно продвинуться вверх в нашем рейтинге.

К настоящему моменту на счету Роналду 64 забитых мяча со штрафных ударов. Практически во всех своих командах, а Криштиану успел поиграть в таких грандах европейского футбола как «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Ювентус», португалец был ключевым исполнителем стандартов. С годами, обзаведясь колоссальным авторитетом, позиции Роналду на этом поприще стали еще более существенными и сегодня практически любой штрафной с опасной позиции в командах, где играет Криштиану, исполняет именно он.

Да, до Лионеля Месси Криштиану все еще не дотягивает, позволяя извечному сопернику за всевозможные личные трофеи его опережать и в этом компоненте, но впереди у обоих еще есть немного времени, и кто знает, кому – португальцу или аргентинцу – удастся уйти на пенсию на более высокой позиции…

6. Дэвид Бекхэм – 65 голов со штрафных

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Англичанин Дэвид Бекхэм завершил профессиональную карьеру еще летом 2013-го, однако до этого – особенно в конце «девяностых» и в «нулевых» – он являлся одним из наиболее известных мастеров исполнения штрафных ударов в мировом футболе. Бекхэму удавалось c великолепной точностью закручивать мяч правой ногой, да еще и придавая ему такую силу полета, что вратарям приходилось крайне непросто, если выстрел Дэвида приходился точно в створ.

Интересно, что Бекхэм был ключевым исполнителем штрафных и других стандартных ударов в «Манчестер Юнайтед», а после отъезда английского хавбека в «Реал» таковым для «красных дьяволов» вскоре стал именно Криштиану Роналду, о котором мы уже рассказывали чуть выше.

Именно в футболке «Манчестер Юнайтед» Бекхэм забил подавляющее большинство своих мячей со штрафных, но также ему удавалось угодить болельщикам «Реала» и «Лос-Анджелес Гэлакси», которые с замиранием сердца ждали, чем закончится очередной удар англичанина со стандарта. В момент, когда слава Бекхэма в мировом футболе была на пике, тысячи мальчишек со всего мира, облачаясь в футболку с седьмым номером и фамилией Дэвида на спине, выходили во дворы и устраивали баталии с друзьями на предмет того, кто все-таки больше похож на легендарного англичанина и кому удается лучше и эффектнее остальных реализовывать свои удары со штрафных.

3-5. Виктор Легроталье – 66 голов со штрафных

🇦🇷 ⚽ Es el futbolista argentino que metió MÁS GOLES DE TIRO LIBRE (por encima de Messi y Maradona) y a nivel mundial solo es superado por Juninho Pernambucano y Pele.



¿Quién fue Víctor Antonio Legrotaglie? 👇🏼 pic.twitter.com/5pO5q8324i — Histoporte (@histoporte_) July 23, 2023

Аргентинский футболист Виктор Легроталье действовал на позиции полузащитника и играл в 50-х – 70-х годах минувшего века на родине. Профессиональным футболистом Легроталье посчастливилось стать в 17 лет, причем слово «посчастливилось» здесь вовсе не только для улучшения литературного звучания в предложении. На самом деле, карьера Виктора изначально была под большим вопросом, так как в клубе, где он начинал заниматься футболом, в какой-то момент его посчитали чрезмерно щуплым, худым и недостаточно физически развитым, по причине чего отказались от сотрудничества с ним, как с потенциальным профессионалом.

К счастью, Легроталье все-таки сумел найти себя в футболе, и несмотря на то, что он завершил карьеру еще в 1976 году, все еще остается в тройке наиболее результативных исполнителей штрафных ударов за всю историю игры № 1.

В Аргентине вообще Легроталье называют лучшим исполнителем стандартных положений всех времен. Причем эффектным и эффективным Виктору удавалось быть не только на штрафных, но и на угловых: за свою карьеру Легроталье положил в ворота соперников аж 12 «сухих листов» – голов, забитых непосредственно с угловых.

К сожалению, Виктора Легроталье уже нет в живых. Он скончался в возрасте 86 лет в марте 2024-го. Однако в честь легендарного хавбека в Аргентине назван стадион, на котором свои домашние матчи проводит «Химнасия и Эсгрима» из города Мендоса.

3-5. Лионель Месси – 66 голов со штрафных

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О 37-летнем Лионеле Месси, как и о Криштиану Роналду, современниками сказано и написано уже столько, что какой-либо оригинальности вряд ли читателю уже стоит и ожидать. В то же время, это вовсе не повод не восторгаться умениями и качествами выдающегося аргентинца, который выстроил величественную карьеру в «Барселоне», а после 2021-го выступал за «Пари Сен-Жермен», а ныне – за североамериканский «Интер Майами».

На самом деле, Месси удалось буквально до мелочей отточить мастерство исполнения штрафных ударов, благодаря чему он обошел по количеству забитых мячей с таких игровых ситуаций легендарного земляка Диего Марадону и уже нагнал Виктора Легроталье, которого в ближайшее время, скорее всего, окончательно задвинет вниз из топ-3.

3-5. Роналдиньо – 66 голов со штрафных

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Бразилец Роналдиньо, которого нередко называли не иначе как «Колдуном из Порту-Алегри», действительно обладал каким-то феноменальным футбольным даром, который в полной мере реализовать ему так и не посчастливилось из-за черт характера и ряда человеческих слабостей, откровенно отвлекавших Роналдиньо от игры № 1.

Профессиональная карьера Роналдиньо длилась с 1998 по 2015 годы, хотя де-факто лучшие ее годы были связаны исключительно с пятилеткой в «Барселоне», когда бразилец вытворял истинные чудеса в стане «блаугранас» и был там звездой первой величины. С каталонцами Роналдиньо выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а со сборной Бразилии в 2002-м в Японии и Южной Корее стал чемпионом мира. По сути, этого оказалось более чем достаточно для Роналдиньо, чтобы посчитать свою карьеру состоявшейся и в дальнейшем куда больше времени уделять не футболу, а всевозможным развлечениям.

Впрочем, свои 66 забитых мячей со штрафных Роналдиньо забить успел, благодаря чему входит в когорту лучших футболистов в истории в этом игровом компоненте. И прямо сейчас, благодаря Youtube, каждый может освежить в памяти те великолепные удары бразильского мастера…

2. Пеле – 70 голов со штрафных

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Еще одна легенда, о которой сказано-пересказано столько, что даже сложно представить – бразилец Пеле, чья профессиональная карьера вместилась в 50-х – 70-х годах минувшего века. До сих пор Пеле остается единственным футболистом, которому удавалось трижды становиться чемпионом мира, по причине чего прозвище «Король футбола», которое ему дали еще при жизни, полностью соответствует наследию этого звездного исполнителя.

Почти всю карьеру, кроме заключительных двух лет, Пеле провел на родине за «Сантос». Его звали в Европу – в частности, мадридский «Реал», однако в тот момент бразильский клубный футбол виделся Пеле более чем самодостаточным, и форвард не видел никакого смысла покидать родные места. Лишь перед выходом на футбольную пенсию Пеле принял новый вызов – перебрался в США, где поиграл за «Нью-Йорк Космос», а также очень помог в таком непростом деле как популяризация футбола в стране, где традиционно куда больше любят американский футбол, бейсбол и баскетбол.

Важно отмечать, что многие статистики до сих пор отчаянно спорят о том, сколько же мячей забил Пеле за свою карьеру. Однако в вопросе голов, которые «Король футбола» провел непосредственно со штрафных ударов, все более-менее ясно – их не менее 70. По крайней мере, именно столько зафиксировано на различных видеозаписях, потому и позиции Пеле в этом рейтинге выглядят абсолютно законными.

1. Жуниньо Пернамбукано – 77 голов со штрафных

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Бразильский хавбек Жуниньо Пернамбукано и близко не достиг в футболе таких высот, как Криштиану Роналду, Лионель Месси, Роналдиньо или Пеле, однако именно он был и пока все еще остается истинным маэстро в исполнении штрафных ударов. И, есть все основания полагать, продолжит оставаться таковым, по крайней мере, до момента, пока игра № 1 не увидит кого-то сопоставимого по уровню исполнения, хотя это весьма маловероятно…

Если Пеле свои мячи со штрафных забивал в основном полагаясь на силу и точность удара, то Жуниньо Пернамбукано, который в Европе проявил себя в «Лионе», где стал 7-кратным чемпионом Франции, помимо силы и точности еще и вкладывал в удар что-то необыкновенное и неповторимое – то, благодаря чему мяч летел по абсолютно невероятной траектории, порой меняя ее по нескольку раз уже в процессе движения в направлении сетки ворот. Многие вратари уже в момент, когда Жуниньо подходил к мячу, чтобы исполнить штрафной, начинали испытывать дикий трепет и мандраж, что приводило к ошибкам, а также все новым и новым забитым мячам бразильского мастера.

Карьеру футболиста Жуниньо Пернамбукано завершил в январе 2014-го. После того он пробовал себя в роли футбольного функционера, два года отработав спортивным директором «Лиона», но в настоящий момент находится в определенной степени «на обочине» большого футбола. Хотя это вовсе не значит, что о нем стоит забывать, тем более что в конце января Жуниньо Пернамбукано отпраздновал большой юбилей – ему «стукнуло» 50.