Николай КОСТЕНКО: «Игроки показали очень высокий уровень мастерства»

Сборная Украины по по пляжному футболы принимала участие в престижном турнире El Salvador Beach Soccer Cup 2025. Команда заняла второе место, пропустив вперед португальцев. Сборная Украины уступила Сальвадору (4:4, по пен. – 1:3) и Португалии (4:5), но в последнем матче одержали победу над Венесуэлой (3:2). Результат команды прокомментировал главный тренер сборной Украины Николай Костенко.

«Относительно места – это успех, но есть еще над чем работать и двигаться вперед к лучшему результату. Скажу лишь, что отношение к делу, настройка ребят и их профессионализм были на самом высоком уровне. Такое впечатление, что они не покидали песок, несмотря на нынешнее межсезонье. Игроки нашей команды продемонстрировали высокий уровень мастерства, тактического взаимодействия и физических кондиций.

Если оценивать соперников, то Португалия приехала сильнейшим составом, но в первом же матче получил травму один из ее лидеров – Джордан. Как всегда, португальцы фундаментально и системно готовятся к новому сезону, у них уже был проведен двухнедельный сбор.

У сборной Украины не было соответствующих условий подготовки к этому турниру, но мы играли с ними на равных, и при ничейном результате у нас было несколько очень хороших возможностей забить. К сожалению, мы пропустили мяч за 17 секунд до конца матча.

Сальвадор и Венесуэла готовятся в ближайшее время принять участие в отборе к чемпионату мира, поэтому они в очень хорошей форме, но пока уступают европейским командам в индивидуальном мастерстве и тактической подготовке.

Относительно Антона Росса, забившего три мяча на турнире, это молодой, очень перспективный игрок с хорошими скоростными показателями, поставленным ударом. Многое зависит от него, насколько фундаментально он будет работать над самосовершенствованием, улучшением своей игры в обороне.

Наш новичок Александр Самойленко быстро влился в коллектив, был очень мотивирован. Немного волновался, но это не помешало ему показать себя с лучшей стороны. Как для дебюта парень выглядел уверенно и креативно. После турнира поговорили с ним о тех качествах, над улучшением которых нужно поработать.

Сам турнир был организован на самом высоком уровне – с первой до последней минуты нашего пребывания. Соревнования проходили под патронатом Министерства спорта Сальвадора, поэтому министр и его команда присутствовали на пресс-конференции по их открытию и на всех матчах своей сборной. Пляжный футбол в этой стране очень любят. Там построена современная инфраструктура, проводится внутренний чемпионат, в котором участвует 16 команд, есть также национальная женская сборная страны. Мужская сборная Сальвадора – четырехкратный участник чемпионатов мира. В 2011 году в итальянской Равенне она заняла четвертое место. В мировом рейтинге BSWW они находятся на 18-й позиции.

Если говорить о наших дальнейших планах, то цель продолжить подготовку к Евролиге-2025, которая в этом году состоит из двух этапов – в Испании (25-27 мая) и в Молдове (1-3 августа). А финальная часть будет проходить в итальянском городке Альгеро 9-14 сентября».