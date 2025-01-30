Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
30 января 2025, 09:31 |
125
0

Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала турнира WTA 500 в Линце 30 января в 16:30

30 января 2025, 09:31 |
125
0
Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

30 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде вторая сеяная украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 83). Поединок начнется 2-м запуском на центральном корте после игры Ястремская – Ружич. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 39).

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Л. Киченок / Н. Киченок – Питер / Штоллар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Даяна Ястремская – Антония Ружич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Расписание матчей украинок на турнире WTA 500 в Линце на 30 января
Элина Свитолина Анна Блинкова WTA Линц смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 29 января 2025, 20:10 267
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Боруссия Д – Шахтер. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Делай, что должен, и будь, что будет

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
Футбол | 30 января 2025, 08:55 2
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Динамо Киев – РФШ Рига

30 января в 22:00 состоится поединок последнего, 8-го тура Лиги Европы

Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Футбол | 29.01.2025, 16:48
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Вот так битва. Топ-клуб поборется с Атлетико и Боруссией за Зинченко
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Футбол | 30.01.2025, 06:47
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Плей-офф ЛЧ. Кто с кем в 1/16 финала: Ман Сити против Реала или Баварии
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Линце
Теннис | 29.01.2025, 16:50
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Линце
Определена первая соперница Свитолиной на турнире WTA 500 в Линце
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
Прощание с Лигой чемпионов. Шахтер уступил Боруссии в Дортмунде
29.01.2025, 23:56 174
Футбол
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
ВИДЕО. Показаны условия, в которых жил Ламин Ямал. Бедность
28.01.2025, 21:41 1
Футбол
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
Победные голы на последней секунде. Драма в четвертьфиналах ЧМ по гандболу
29.01.2025, 06:23
Другие виды
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
Трансфер звезды сборной Украины – главная цель самого богатого клуба мира
28.01.2025, 09:24 9
Футбол
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
Известно, за сколько Атлетико купит у Арсенала Зинченко. Это не €20 млн
28.01.2025, 10:10 13
Футбол
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
Убрали агрессора. Всемирный боксерский совет объявил о важном решении
28.01.2025, 11:38 1
Бокс
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
Уходит легенда. Игрок Шахтера и сборной Украины со дня на день покинет клуб
29.01.2025, 17:07 25
Футбол
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
ФОТО. Вот как жена игрока сборной Украины отдыхает в ОАЭ
28.01.2025, 21:25 22
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем