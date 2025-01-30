Элина Свитолина – Анна Блинкова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

30 января украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 24) начнет выступления на турнире WTA 500 в Линце, Австрия.

Во 2-м раунде вторая сеяная украинка сыграет против «нейтралки» Анны Блинковой (WTA 83). Поединок начнется 2-м запуском на центральном корте после игры Ястремская – Ружич. Ориентировочное время начала встречи – 16:30 по Киеву.

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Это будет третье очное противостояние соперниц. Счет 2:0 в пользу Элины.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет против Клары Таусон (Дания, WTA 39).

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