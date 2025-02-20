Даяна Ястремская – Ига Свентек. Получила бублик. Видеообзор матча

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) проиграла второй ракетке мира Иге Свентек из Польши в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка уступила со счетом 5:7, 0:6 за 1 час и 32 минуты. Это была вторая встреча соперниц, Ига выиграла первое очное противостояние.

Следующей соперницей Свентек будет 12-я сеяная Мирра Андреева, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Ига Свентек