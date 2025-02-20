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  4. Даяна Ястремская – Ига Свентек. Получила бублик. Видеообзор матча
WTA
20 февраля 2025, 03:37 |
98
1

Даяна Ястремская – Ига Свентек. Получила бублик. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала турнира WTA 1000 в Дубае

20 февраля 2025, 03:37 |
98
1
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Получила бублик. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) проиграла второй ракетке мира Иге Свентек из Польши в 1/8 финала хардового турнира WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

Украинка уступила со счетом 5:7, 0:6 за 1 час и 32 минуты. Это была вторая встреча соперниц, Ига выиграла первое очное противостояние.

Следующей соперницей Свентек будет 12-я сеяная Мирра Андреева, которая выступает в «нейтральном» статусе.

Видеообзор матча Даяна Ястремская – Ига Свентек

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Даяна Ястремская Ига Свёнтек видео теннисные видеообзоры WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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apepa
Без харьковского характера нехрен выходить на корт Даяна! Бублики и я люблю, но только есть, а не получать их на табло... Приезжай ко мне в Харьков я тебе подкую этот самый харьковский характер!
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