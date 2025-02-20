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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:52
1506
1

ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества

Вадим Ющинин стал свободным агентом

20 февраля 2025, 18:49 | Обновлено 20 февраля 2025, 18:52
1506
1
ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
ФК Верес. Вадим Ющишин

Футбольный клуб «Верес», выступающий в Украинской Премьер-лиге, официально прекратил сотрудничество с вратарем Вадимом Ющишином. Голкипер получил статус свободного агента.

25-летний вратарь провел в команде около пяти с половиной лет, присоединившись к команде летом 2019 года. Однако сыграть больше десяти матчей за команду голкиперу не удалось – всего восемь раз Ющишин выходил в составе коллектива из Ровно.

Во время карьеры в «Вересе» тренерский штаб в сезоне-2021/22 отправил футболиста на полгода в аренду в команду «Ужгород».

После первой части сезона УПЛ-2024/25 «Верес» расположился на девятой позиции. Клуб за 17 туров набрал всего 19 баллов.

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Верес Ровно Вадим Ющишин чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua81
хороший вратарь. посильнее чем Кожухарь.
вроде в Ворсклу переходит, только я не понимаю почему там не доверяют Ермилову. За Металлист он мне очень нравился.
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