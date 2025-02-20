ОФИЦИАЛЬНО. Верес попрощался с вратарем после 5.5 лет сотрудничества
Вадим Ющинин стал свободным агентом
Футбольный клуб «Верес», выступающий в Украинской Премьер-лиге, официально прекратил сотрудничество с вратарем Вадимом Ющишином. Голкипер получил статус свободного агента.
25-летний вратарь провел в команде около пяти с половиной лет, присоединившись к команде летом 2019 года. Однако сыграть больше десяти матчей за команду голкиперу не удалось – всего восемь раз Ющишин выходил в составе коллектива из Ровно.
Во время карьеры в «Вересе» тренерский штаб в сезоне-2021/22 отправил футболиста на полгода в аренду в команду «Ужгород».
После первой части сезона УПЛ-2024/25 «Верес» расположился на девятой позиции. Клуб за 17 туров набрал всего 19 баллов.
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