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Лига наций
20 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:33
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Албания (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1-го тура дивизиона В Лиги Наций УЕФА 2025 среди женщин

20 февраля 2025, 17:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 17:33
140
0
Албания (ж) – Украина (ж). Текстовая трансляция матча
УАФ

В пятницу, 21 февраля, состоится поединок 1-го тура четвертой группы дивизиона В Лиги Наций 2025 среди женщин, в котором встретятся национальные сборные Албании и Украины. Матч пройдет в Тиране на стадионе «Арена Комбетаре», игра начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прошлом розыгрыше Лиги Наций женская сборная Украины заняла 3 место в одном квартете с Польшей, Сербией и Грецией. По рейтингу команд, занявших третье место, украинкам пришлось играть переходный матч за право участвовать в дивизионе В с Болгарией, где по сумме двух поединков сборная Украины одержала победу со счетом 7:0 и сохранила прописку во втором по силе дивизионе.

Сборная Албании в свою очередь в минувшем сезоне этого турнира заняла последнюю строчку в своей группе, набрав лишь 1 зачетный балл и к тому же отличилась самой худшей обороной в дивизионе В (18 пропущенных мячей). Поэтому в игре с Украиной албанки попытаются доказать, что это оказалось случайностью.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Албания – Украина, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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