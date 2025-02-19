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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:19 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:07
1212
0

Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала

Эрлинг начал матч на скамейке запасных

19 февраля 2025, 22:19 | Обновлено 19 февраля 2025, 23:07
1212
0
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».

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Звездный голеадор гостей Эрлинг Холанд начал матч в запасе. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола рассказал, почему принял решение оставить Эрлинга на скамейке для запасных.

«Он немного тренировался вчера, но сегодня утром я поговорил с ним, Эрлинг сказал, что чувствует себя плохо... поэтому мы выбирали другого нападающего», – рассказал Гвардиола.

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Пеп Гвардиола Эрлинг Холанд Реал Мадрид Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Фабрицио Романо
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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