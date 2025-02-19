Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Эрлинг начал матч на скамейке запасных
19 февраля в 22:00 в Мадриде проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.
Испанский «Реал» Мадрид на арене «Сантьяго Бернабеу» принимает английский «Манчестер Сити».
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Звездный голеадор гостей Эрлинг Холанд начал матч в запасе. Наставник «горожан» Пеп Гвардиола рассказал, почему принял решение оставить Эрлинга на скамейке для запасных.
«Он немного тренировался вчера, но сегодня утром я поговорил с ним, Эрлинг сказал, что чувствует себя плохо... поэтому мы выбирали другого нападающего», – рассказал Гвардиола.
🚨 Pep Guardiola on Erling Haaland not starting: “He trained a little bit yesterday but spoke this morning and said he doesn't feel good… so we choose another one”. pic.twitter.com/QcHlG5aYkh— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 19, 2025
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