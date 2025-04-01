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01 апреля 2025, 00:30 |
159
0

Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»

Француз считает, что Стивен Джеррард заслужил награду

01 апреля 2025, 00:30 |
159
0
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тьерри Анри

Легендарный французский футболист Тьерри Анри считает абсурдным то, что экс-защитник «Ливерпуля» Стивен Джеррард так и не выиграл Золотой мяч.

«Это был позор, что он не стал лучшим футболистом года после финала Лиги чемпионов в Стамбуле в 2005 году. Для меня Джеррард является одним из лучших полузащитников всех времен», – сказал Анри.

Ранее именитый португальский тренер Жозе Моуриньо назвал трех лучших футболистов за всю историю футбола. Моуриньо включил в свой список двух аргентинских легенд – Лионеля Месси и Диего Марадону, а также трехкратного чемпиона мира Пеле.

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Стивен Джеррард Ливерпуль Лига чемпионов Тьерри Анри
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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