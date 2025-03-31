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31 марта 2025, 23:41 | Обновлено 31 марта 2025, 23:42
214
1

ВИДЕО. Беллингем снялся в новой эпичной рекламе Adidas. Мастер

Джуд Беллингем показал свои водительские навыки

31 марта 2025, 23:41 | Обновлено 31 марта 2025, 23:42
214
1
ВИДЕО. Беллингем снялся в новой эпичной рекламе Adidas. Мастер
Instagram. Джуд Беллингем

Джуд Беллингем из «Реала» продемонстрировал свои навыки вождения в рекламе коллекции JB Line от Adidas, припарковавшись с мастерством.

В прошлом году англичанин выпустил линию одежды совместно с Adidas и теперь расширяет её новыми моделями летней одежды, которые будут доступны с 1 апреля.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Для рекламы он выбрал стильный способ — вождение BMW.

Вероятно, это парковка стала результатом работы каскадера.

Испанский аккаунт BMW в комментариях под видео отреагировал: «Так мы любим начинать неделю — стильно! 🤝».

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видео Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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