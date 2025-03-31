ВИДЕО. Беллингем снялся в новой эпичной рекламе Adidas. Мастер
Джуд Беллингем показал свои водительские навыки
Джуд Беллингем из «Реала» продемонстрировал свои навыки вождения в рекламе коллекции JB Line от Adidas, припарковавшись с мастерством.
В прошлом году англичанин выпустил линию одежды совместно с Adidas и теперь расширяет её новыми моделями летней одежды, которые будут доступны с 1 апреля.
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Для рекламы он выбрал стильный способ — вождение BMW.
Вероятно, это парковка стала результатом работы каскадера.
Испанский аккаунт BMW в комментариях под видео отреагировал: «Так мы любим начинать неделю — стильно! 🤝».
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