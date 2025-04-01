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01 апреля 2025, 00:46 |
696
0

МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»

Лионель высоко оценил Уэйна Руни

01 апреля 2025, 00:46 |
696
0
МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Для меня Уэйн Руни – это особенный игрок. Один из тех особенных игроков, которого нельзя сравнить ни с кем другим. Есть много особенных игроков, но Руни имел исключительное качество и технические способности, а также был одним из самых сильных игроков, с которыми я сталкивался», – сказал Месси.

Ранее Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

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Лионель Месси Уэйн Руни
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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