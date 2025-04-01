МЕССИ: «Такие, как он, появляются раз в поколение»

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Для меня Уэйн Руни – это особенный игрок. Один из тех особенных игроков, которого нельзя сравнить ни с кем другим. Есть много особенных игроков, но Руни имел исключительное качество и технические способности, а также был одним из самых сильных игроков, с которыми я сталкивался», – сказал Месси.

Ранее Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.