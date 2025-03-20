Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

«Гвардиола был лучшим из всех. Луис Энрике приблизился к нему. Мне повезло много прожить на разных этапах моей жизни, но я считаю, что эра Гвардиолы была одним из моих лучших моментов», – сказал Месси.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.