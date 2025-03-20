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  4. Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Испания
20 марта 2025, 00:39 |
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Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе

Аргентинец отметил Пепа Гвардиолу

20 марта 2025, 00:39 |
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Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси назвал лучшего тренера, которого видел в футболе. Аргентинец выделил нынешнего тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу.

«Гвардиола был лучшим из всех. Луис Энрике приблизился к нему. Мне повезло много прожить на разных этапах моей жизни, но я считаю, что эра Гвардиолы была одним из моих лучших моментов», – сказал Месси.

Ранее известный испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего футболиста в истории футбола. Пеп выделил Лионеля Месси.

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Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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