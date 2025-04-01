«Худший». Журналист оценил игру Довбика в матче с его победным голом

Итальянский журналист Луиджи Феррайоло поделился мнениями по поводу матча 30-го тура Серии А между «Ромой» и «Лечче» и оценил игру украинского форварда римской команды Артема Довбика:

«Если говорить о том, что сделала Рома с приходом Раньери, то можно только аплодировать. А вот комментировать матч – это уже другое дело.

«Рома» нас ошеломила, но матч был точной копией матча в Кальяри. Довбик был худшим до гола», – сказал Феррайоло в эфире Radio Radio.

Ранее в Италии сообщили, что защитник «Ромы» Джанлука Манчини сказал Довбику после его победного гола.