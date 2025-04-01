Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Худший». Журналист оценил игру Довбика в матче с его победным голом
Италия
01 апреля 2025, 00:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:25
395
1

«Худший». Журналист оценил игру Довбика в матче с его победным голом

Луиджи Феррайоло прокомментировал победу Ромы над Лечче

01 апреля 2025, 00:07 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:25
395
1
«Худший». Журналист оценил игру Довбика в матче с его победным голом
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Итальянский журналист Луиджи Феррайоло поделился мнениями по поводу матча 30-го тура Серии А между «Ромой» и «Лечче» и оценил игру украинского форварда римской команды Артема Довбика:

«Если говорить о том, что сделала Рома с приходом Раньери, то можно только аплодировать. А вот комментировать матч – это уже другое дело.

«Рома» нас ошеломила, но матч был точной копией матча в Кальяри. Довбик был худшим до гола», – сказал Феррайоло в эфире Radio Radio.

Ранее в Италии сообщили, что защитник «Ромы» Джанлука Манчини сказал Довбику после его победного гола.

По теме:
Против Интера не сыграет. Полузащитник Милана попал в лазарет
Ничья на руку Довбика и Ко. Лацио упустил победу в матче с Торино
«Должен сломать их всех». Капитан Ромы обратился к Довбику после его гола
Артем Довбик Рома Рим Серия A Лечче чемпионат Италии по футболу
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Потеря форварда. Названо, сколько времени Холанд проведет без футбола
Футбол | 31 марта 2025, 23:17 0
Потеря форварда. Названо, сколько времени Холанд проведет без футбола
Потеря форварда. Названо, сколько времени Холанд проведет без футбола

Форвард выбыл на большую часть оставшегося отрезка сезона

Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Футбол | 31 марта 2025, 10:20 4
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока
Алонсо поставил ультиматум Реалу. Не придет, если не подпишут игрока

Главный тренер «Байера» хочет забрать с собой Флориана Вирца

РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Футбол | 31.03.2025, 00:41
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
Футбол | 31.03.2025, 19:41
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
УАФ заинтересована в натурализации бразильца Шахтера
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Футбол | 31.03.2025, 01:00
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Клопп возобновит карьеру тренера. Ему предлагают возглавить большой клуб
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Octopus
Зачем вырывать из контекста? Худший до гола и просто худший, несколько разные уровни худшести, не? Не так плохо о нем пишет итальянская пресса, как это делает типо наша.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
Мать всех битв. Олимпиакос с дублем Яремчука перестрелял вечного соперника
30.03.2025, 22:59 19
Футбол
ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
ВИДЕО. Первый гол в MLS! Украинский защитник оформил шедевр в США
30.03.2025, 07:05 1
Футбол
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 26
Бокс
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
Стала известна победительница турнира WTA 1000 в Майами
29.03.2025, 23:46 21
Теннис
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
Взяли по 3 очка. Таблица УПЛ после побед Динамо, Александрии, Шахтера
30.03.2025, 06:23
Футбол
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем