«Худший». Журналист оценил игру Довбика в матче с его победным голом
Луиджи Феррайоло прокомментировал победу Ромы над Лечче
Итальянский журналист Луиджи Феррайоло поделился мнениями по поводу матча 30-го тура Серии А между «Ромой» и «Лечче» и оценил игру украинского форварда римской команды Артема Довбика:
«Если говорить о том, что сделала Рома с приходом Раньери, то можно только аплодировать. А вот комментировать матч – это уже другое дело.
«Рома» нас ошеломила, но матч был точной копией матча в Кальяри. Довбик был худшим до гола», – сказал Феррайоло в эфире Radio Radio.
Ранее в Италии сообщили, что защитник «Ромы» Джанлука Манчини сказал Довбику после его победного гола.
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