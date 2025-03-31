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Сборная УКРАИНЫ
31 марта 2025, 21:14 | Обновлено 31 марта 2025, 21:32
1847
2

Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть

Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20

31 марта 2025, 21:14 | Обновлено 31 марта 2025, 21:32
1847
2
Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
УАФ. Артем Степанов

Нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.

По информации источника, юноше не нравится отношение к нему в сборной. Отмечается, что в лагере одной из юношеских сборных Украины был момент, когда тренер позволил себе дать подзатыльник Степанову, что не понравилось игроку.

Несмотря на это, Степанов не намерен менять гражданство и хочет и в дальнейшем играть за «сине-желтых».

Ранее куратор вертикали юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса отреагировал на отказ нападающего «Байера» Артема Степанова ехать в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером.

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Байер сборная Украины по футболу U-20 Артем Степанов
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
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zaza1986
Лужний і по їб...нику давби, "салабон" 
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0
MrStepanovM .
в українській мові це "потиличник"...але то є 3,14здець! якесь совкове ставлення до хлопця...мокшанська ментальність! Це не припустимо! 
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-2
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