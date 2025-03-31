Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть

Нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.

По информации источника, юноше не нравится отношение к нему в сборной. Отмечается, что в лагере одной из юношеских сборных Украины был момент, когда тренер позволил себе дать подзатыльник Степанову, что не понравилось игроку.

Несмотря на это, Степанов не намерен менять гражданство и хочет и в дальнейшем играть за «сине-желтых».

Ранее куратор вертикали юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса отреагировал на отказ нападающего «Байера» Артема Степанова ехать в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером.