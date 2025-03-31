Степанов определился, за какую сборную будет продолжать играть
Артем Степанов отказался ехать в сборную Украины U-20
Нападающий леверкузенского «Байера» Артем Степанов не прибыл в сборную Украины U-20 из-за конфликта с главным тренером этой команды Дмитрием Михайленко.
По информации источника, юноше не нравится отношение к нему в сборной. Отмечается, что в лагере одной из юношеских сборных Украины был момент, когда тренер позволил себе дать подзатыльник Степанову, что не понравилось игроку.
Несмотря на это, Степанов не намерен менять гражданство и хочет и в дальнейшем играть за «сине-желтых».
Ранее куратор вертикали юношеских и молодежных сборных Украины Унаи Мельгоса отреагировал на отказ нападающего «Байера» Артема Степанова ехать в сборную Украины U-20 из-за конфликта с тренером.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Белик, вероятно, косвенно раскритиковал Пушича
Даниэль выделил украинского чемпиона