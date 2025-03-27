Во вторник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Арсенал» – «Фулхэм». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.

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Арсенал

В АПЛ «Арсеналу» удалось прервать серию неудач. После поражения от «Вест Хэма» (0:1) и ничьих с «Ноттингем Форест» (0:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:1), команда Микеля Артеты смогла одержать победу. В предыдущем туре АПЛ «Арсенал» на своем поле со счетом 1:0 обыграл «Челси». Победный мяч на 20-й минуте забил Микель Мерино. В турнирной таблице «Арсенал» идет на втором месте. До лидера чемпионата «Ливерпуля» 12 очков. На своем поле «Арсенал» в этом чемпионате потерпел одно поражение.

Фулхэм

В чемпионате АПЛ у «Фелхема» победы чередуются с поражениями. После победы над «Ноттингем Форест» (2:1), «Фулхэм» проиграл «Кристал Пэлас» (0:2). Затем последовала победа над «Вулверхэмптоном» (2:1) и неудача в поединке с «Брайтоном» (1:2). В предыдущем туре «Фулхэм» обыграл «Тоттенхэм» (2:0). В турнирной таблице «Фулхэм» идет на восьмой позиции. Команда претендует на еврокубки, ведь до зоны Лиги чемпионов всего четыре очка.

Личные встречи

В матче первого круга команды сыграли вничью 1:1. Из последних пяти матчей «Арсенал» выиграл два. Одна победа на счету «Фулхэма».

«Арсенал» – «Фулхэм»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Арсенал» забивает в среднем по 2 гола за игру. Средняя результативность «Фулхэма» в гостях составляет 1,5 гола за матч.

Возможные составы

«Арсенал»: Рая, Тимбер, Магальяэс, Салиба, Льюис-Скелли, Райс, Партей, Эдегор, Мерино, Троссард, Мартинелли.

«Фулхэм»: Лено, Робинсон, Кастань, Басси, Андерсен, Берге, Перейра, Смит-Роу, Виллиан, Ивоби, Хименес.

Прогноз

В последних матчах АПЛ «Арсенал» играет не очень результативно. Возможен вариант с тотал меньше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,76.