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Арсенал
01.04.2025 21:45 – FT 2 : 1
Фулхэм
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Англия
02 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 02 апреля 2025, 05:55
235
0

АРТЕТА: «Букайо Сака зарядил энергией весь стадион. Но у нас есть потери»

Травмы у канониров получили Юрриен Тибер и Габриэл Магальяес

02 апреля 2025, 05:23 | Обновлено 02 апреля 2025, 05:55
235
0
АРТЕТА: «Букайо Сака зарядил энергией весь стадион. Но у нас есть потери»
ФК Арсенал. Микель Артета

Главный тренер Арсенала Микель Артета прокомментировал победу над Фулхемом (2:1) в матче 30-го тура АПЛ:

«Возвращение Сака? Очень приятно видеть, как сильно наши болельщики любят, уважают и восхищаются Букайо. Для нас его выступления не являются сюрпризом, и лучший пример – его реакция после гола. Что он сделал? Сразу пошел и поблагодарил всех, кто помогал ему восстановиться – спортивных врачей, физиотерапевтов, всех, кто приложил усилия, чтобы он вернулся в нужную форму. Он зарядил энергией стадион, и это замечательно, что он снова с нами.

Эмоции Сака после финального свистка? Он был очень позитивен. Первый матч после возвращения всегда вызывает вопросы: «Как я себя почувствую?». Другой соперник, другие требования, другое давление. Он справился отлично, но, к сожалению, есть и негативный момент – Габи и Юрриен, мы еще не знаем, в каком они состоянии. Завтра проведем оценку и поймем ситуацию лучше.

Травма Габриэля? Это два игрока, которые никогда не хотят покидать поле. Габи почувствовал дискомфорт в подколенном сухожилии, пока не знаем, насколько это серьезно. То же самое и с Юрриеном, у него были проблемы еще в начале игры, он продолжал играть, но в какой-то момент больше не смог.

Травма Тимбера? У Юрриена – колено. Важность потерь Тимбера и Габриэля? Хорошо, что мы привыкли к таким трудностям на протяжении всего сезона. Сегодня мы видим Мартинелли, который пропустил три месяца. Видим Букайо, который восстанавливался четыре. Жезус – почти весь сезон вне игры. Мы все еще здесь, боремся. Бен Уайт тоже не играл в этом сезоне, но команда продолжает двигаться вперед. Мы очень этого хотим, и поэтому будем бороться.

Проблемы в обороне? Представьте, за неделю мы потеряли четырех защитников – Калафиори, Бена Уайта, Юрриена и Габи Магальяеса. Но у нас есть еще четыре игрока, которые готовы отдать все силы.

Жест Сака после гола? Как тренер, я являюсь частью штаба, и мы все ценим такие моменты. Это выходит за рамки профессиональных отношений. Здесь есть эмоциональная связь, и это очень важно. Игроки должны чувствовать поддержку. Они проходят через огромный стресс и ответственность, поэтому такие жесты много значат.

Важность отношений между игроками и персоналом? Эмоциональная составляющая имеет большое значение. Физическая подготовка важна, но игроки должны жить этой игрой. Четыре месяца вне поля – это долгий период. Бывают моменты, когда мы едем на матчи Лиги чемпионов, а травмированные игроки остаются на базе одни. Это нелегко.

Впечатляющее выступление Микеля Мерино? Он умеет чувствовать момент, когда нужно атаковать. Сегодня это был другой гол, но если поставить его в роль нападающего, он выполняет задачу идеально. Понимает тайминг, позицию, свою роль. Это великолепно. Также хотел бы отметить Итана – он показал хорошие моменты. Мартинелли был невероятен. Мы видим, как его не хватало, его агрессивности в атаке. Несколько отличных выступлений.

Количество травм в этом сезоне? Это особенно ощущается, потому что мы потеряли ключевых игроков на важных позициях, что повлияло на всю команду. Но есть и хорошие новости – посмотрите на Микеля, посмотрите на Итана, на других игроков, которые смогли проявить себя. Так и должно быть.

Уроки от управления составом при травмах? Иногда просто ломаешь голову. Так будет и в следующих матчах. Но для нас, тренеров и персонала, это отличный опыт. Главное – как реагировать. Если начать жалеть себя и думать, что это невозможно, то и команда это почувствует. Но эти ребята не дают ни малейшего повода опустить руки, и вот где мы находимся в апреле.

Выступление Якуба Кивиора? Его главное качество – надежность. Когда нам нужен он – он всегда готов. Играет левого центрального, правого центрального, левого защитника – и делает это с улыбкой. Это грустно для Габи, но Якуб очень хотел сыграть, и все с ним будет хорошо.

Готов ли Кивиор к матчу с «Реалом»? Если спросить в раздевалке, кто хочет сыграть в следующих двух матчах и против «Реала», поверьте, каждый захочет выйти на поле».

События матча

90’ +4
ГОЛ ! Мяч забил Родриго Мунис (Фулхэм).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Букайо Сака (Арсенал).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Микель Мерино (Арсенал).
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Фулхэм Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Букайо Сака Арсенал - Фулхэм пресс-конференция Юрриен Тимбер Габриэл Магальяес травма
Николай Степанов Источник: ФК Арсенал Лондон
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