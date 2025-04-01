Результативное возвращение Сака. Арсенал без Зинченко разобрался с Фулхэмом
В параллельном матче «Вулверхэмптон» одолел «Вест Хэм»
Во вторник, 1 апреля, состоялось 2 матча 30-го тура Английской Премьер-лиги.
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«Арсенал» у себя дома разобрался с «Фулхэмом». В первом тайме за «канониров» забил Мерино, а во втором восстановившийся после травмы Букайо Сака. В концовке счет сократил форвард «дачников» Родриго Муниз, но 3 очка все равно достались хозяевам поля. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко на пол не появился.
«Вулверхэмптон» с единственным голом Ларсена одолел «Вест Хэм».
После этих матчей команды заняли следующие позиции:
- «Арсенал»: 60 очков, 2-е место
- «Фулхэм»: 45 очков, 8-е место
- «Вест Хэм»: 34 очка, 16-е место
- «Вулверхэмптон»: 29 очков, 17-е место
Английская Премьер-лига. 30-й тур
Арсенал – Фулхэм – 2:1
Голы: Мерино, 37, Сака, 73 – Муниз, 90+4
Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0
Гол: Ларсен, 21
Фото матчей:
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