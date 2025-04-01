Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Результативное возвращение Сака. Арсенал без Зинченко разобрался с Фулхэмом
Чемпионат Англии
Вулверхэмптон
01.04.2025 21:45 – FT 1 : 0
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2025, 23:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:50
183
1

Результативное возвращение Сака. Арсенал без Зинченко разобрался с Фулхэмом

В параллельном матче «Вулверхэмптон» одолел «Вест Хэм»

01 апреля 2025, 23:46 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:50
183
1
Результативное возвращение Сака. Арсенал без Зинченко разобрался с Фулхэмом
Getty Images/Global Images Ukraine. Букайо Сака

Во вторник, 1 апреля, состоялось 2 матча 30-го тура Английской Премьер-лиги.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

«Арсенал» у себя дома разобрался с «Фулхэмом». В первом тайме за «канониров» забил Мерино, а во втором восстановившийся после травмы Букайо Сака. В концовке счет сократил форвард «дачников» Родриго Муниз, но 3 очка все равно достались хозяевам поля. Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко на пол не появился.

«Вулверхэмптон» с единственным голом Ларсена одолел «Вест Хэм».

После этих матчей команды заняли следующие позиции:

  • «Арсенал»: 60 очков, 2-е место
  • «Фулхэм»: 45 очков, 8-е место
  • «Вест Хэм»: 34 очка, 16-е место
  • «Вулверхэмптон»: 29 очков, 17-е место

Английская Премьер-лига. 30-й тур

Арсенал – Фулхэм – 2:1

Голы: Мерино, 37, Сака, 73 – Муниз, 90+4

Вулверхэмптон – Вест Хэм – 1:0

Гол: Ларсен, 21

Фото матчей:

По теме:
Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов
Ман Юнайтед уступает в Ноттингеме после первого тайма, забил Эланга
Есть ли Зинченко? Известны стартовые составы на матч Арсенал – Фулхэм
Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Александр Зинченко Букайо Сака Вулверхэмптон Вест Хэм Вулверхэмптон - Вест Хэм Йорген Странд Ларсен Микель Мерино Арсенал Лондон Арсенал - Фулхэм Фулхэм
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад
Футбол | 01 апреля 2025, 23:01 0
ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад
ВИДЕО. Как Лунин пропустил между ног в матче Реал Мадрид – Реал Сосьедад

Андер Барренечеа отличился в ворота украинского голкипера на 16-й минуте

Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Футбол | 01 апреля 2025, 12:14 7
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика
Решение было принято. В Роме определились с будущим Довбика

Артем останется в Риме

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Бокс | 01.04.2025, 08:54
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Это трагическая новость для всего мира бокса»
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
Футбол | 01.04.2025, 18:55
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Кубок принадлежит Лунину». В Испании хвалят украинцу за игру
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Футбол | 01.04.2025, 09:28
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
«Команда безнадежна». Маркевич назвал главного аутсайдера УПЛ
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ivankondrat96
Для Вулвергемптона дуже важливі три очки. Команда віддаляється від зони вильоту
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
Тьерри АНРИ: «Это был позор, что он не выиграл тогда Золотой мяч»
01.04.2025, 00:30 4
Футбол
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
31.03.2025, 00:41 1
Футбол
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
WBO решила забрать у одного из лучших боксеров планеты титул чемпиона
31.03.2025, 02:53 1
Бокс
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
Джокович потерпел поражение в финале Мастерса в Майами от 19-летнего чеха
31.03.2025, 05:55 14
Теннис
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
ПОВОРОЗНЮК: «Он не даст нам это сделать, это шестерка Шевченко»
31.03.2025, 09:04 7
Футбол
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 10
Бокс
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
Архипелаг с населением в 275 тысяч находится в двух матчах от ЧМ-2026
01.04.2025, 13:10 7
Футбол
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
31.03.2025, 11:47
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем