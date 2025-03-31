АНЧЕЛОТТИ: «Станет ли он лучшим в истории? Это сложный вопрос»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Станет ли Мбаппе лучшим футболистом в истории? Это сложный вопрос. Я желаю Килиану достичь того, чего достиг Криштиану Роналду. У него есть все для этого. Это означало бы то, что он стал легендой, как Роналду», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Мбаппе провел на клубном уровне 44 матча, забил 32 гола и сделал четыре ассиста. Ранее Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за «Реал».

