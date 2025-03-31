Испания31 марта 2025, 23:15 |
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АНЧЕЛОТТИ: «Станет ли он лучшим в истории? Это сложный вопрос»
Карло высказался о Мбаппе
31 марта 2025, 23:15 |
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.
«Станет ли Мбаппе лучшим футболистом в истории? Это сложный вопрос. Я желаю Килиану достичь того, чего достиг Криштиану Роналду. У него есть все для этого. Это означало бы то, что он стал легендой, как Роналду», – сказал Анчелотти.
В этом сезоне Мбаппе провел на клубном уровне 44 матча, забил 32 гола и сделал четыре ассиста. Ранее Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за «Реал».
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