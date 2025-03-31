Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ: «Станет ли он лучшим в истории? Это сложный вопрос»
Испания
31 марта 2025, 23:15 |
642
0

АНЧЕЛОТТИ: «Станет ли он лучшим в истории? Это сложный вопрос»

Карло высказался о Мбаппе

31 марта 2025, 23:15 |
642
0
АНЧЕЛОТТИ: «Станет ли он лучшим в истории? Это сложный вопрос»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о французском нападающем Килиане Мбаппе.

«Станет ли Мбаппе лучшим футболистом в истории? Это сложный вопрос. Я желаю Килиану достичь того, чего достиг Криштиану Роналду. У него есть все для этого. Это означало бы то, что он стал легендой, как Роналду», – сказал Анчелотти.

В этом сезоне Мбаппе провел на клубном уровне 44 матча, забил 32 гола и сделал четыре ассиста. Ранее Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за «Реал».

По теме:
Выбраться из зоны вылета. Лас-Пальмас удержал ничью против Сельты
ВИДЕО. Беллингем снялся в новой эпичной рекламе Adidas. Мастер
ФОТО. Криштиану Роналду обратился ко всем мусульманам
Карло Анчелотти Килиан Мбаппе Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Криштиану Роналду
Дмитрий Олейник Источник: AS
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
Футбол | 31 марта 2025, 00:41 1
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»
РАНЬЕРИ: «Довбик каждое утро звонит и не знает, будет ли ответ»

Тренер «Ромы» рассказал о поддержке Артема

Манчестер Сити откажется от легенды клуба и самого дорогого игрока
Футбол | 31 марта 2025, 20:01 4
Манчестер Сити откажется от легенды клуба и самого дорогого игрока
Манчестер Сити откажется от легенды клуба и самого дорогого игрока

Пеп готовит большие изменения в английском клубе

Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Биатлон | 31.03.2025, 11:47
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Пидручный назвал биатлониста, который станет лидером сборной Украины
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Бокс | 31.03.2025, 08:30
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
Дюбуа сравнил силу удара Усика и Фьюри. Ответил, кто бьет сильнее
ВИДЕО. Бекхэма снова обвиняют в измене. Всплыл скандал из прошлого
Футбол | 31.03.2025, 21:56
ВИДЕО. Бекхэма снова обвиняют в измене. Всплыл скандал из прошлого
ВИДЕО. Бекхэма снова обвиняют в измене. Всплыл скандал из прошлого
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
30.03.2025, 01:45
Футбол
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
Место Усика удивит. Рейтинг лучших боксеров хевивейта за всю историю
30.03.2025, 08:52 24
Бокс
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
«Просил сделать это для Довбика». Раньери – о матче, где Артем стал героем
30.03.2025, 00:31 1
Футбол
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
У Ломаченко возникли серьезные проблемы
30.03.2025, 09:20 26
Бокс
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
«Пятно на репутации». Хирн попросил Усика объявить о завершении карьеры
31.03.2025, 13:52 7
Бокс
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
Победа имени Довбика. Артем принес Роме три очка в матче Серии А
29.03.2025, 23:43 21
Футбол
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
Джейк Пол отреагировал на вызов Усика на бой
30.03.2025, 08:32 13
Бокс
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
Под свист трибун. Ветеран Ракицкий дебютировал за Черноморец
30.03.2025, 17:18 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем