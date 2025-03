Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за Реал

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последнем матче оформил дубль в ворота «Леганеса» и повторил показатель Криштиану Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за королевский клуб (33).

29 марта состоялась игра 29-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Леганес». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Килиан в составе «сливочных» провел 44 поединка, забил 33 гола и отдал 5 результативных передач.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда Карло Анчелотти находится на втором месте в турнирной таблице (19 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

Kylian Mbappé has equalled Cristiano Ronaldo's first season goal tally with Real Madrid. 🤍



He’s on 33 goals for the season now. 🤩🇫🇷 pic.twitter.com/9x6uvGOlnU