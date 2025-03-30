Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за Реал
Испания
30 марта 2025, 00:53 |
192
0

Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за Реал

Произошло это в матче против «Леганеса»

30 марта 2025, 00:53 |
192
0
Мбаппе сравнялся с Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе в последнем матче оформил дубль в ворота «Леганеса» и повторил показатель Криштиану Роналду по количеству голов в дебютном сезоне за королевский клуб (33).

29 марта состоялась игра 29-го тура Ла Лиги между командами «Реал» и «Леганес». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Килиан в составе «сливочных» провел 44 поединка, забил 33 гола и отдал 5 результативных передач.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании команда Карло Анчелотти находится на втором месте в турнирной таблице (19 побед, 6 ничьих, 4 поражения).

По теме:
Известна оценка Лунина в матче Реал Мадрид – Леганес
Мбаппе впервые в своей карьере забил гол со штрафного
Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом
Леганес чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид статистика Ла Лига Килиан Мбаппе Криштиану Роналду
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Футбол | 30 марта 2025, 01:25 0
Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче
Без вариантов. Стал известен лучший игрок матча Рома – Лечче

Артем Довбик получил награду за отличную игру

Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Футбол | 29 марта 2025, 07:47 19
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков
Челси хочет обменять Мудрика в клуб, который выиграл много еврокубков

Украинец может оказаться в «Севилье»

ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Футбол | 29.03.2025, 18:40
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
ВИДЕО. Капитан сделал комфортное преимущество. Динамо снова забило Руху
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Футбол | 29.03.2025, 04:30
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Перес начал переговоры. Он должен стать новым главным тренером Реала
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Футбол | 29.03.2025, 02:49
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Что случилось с футболистом, который был «лучше, чем Лионель Месси»?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
Джокович и Димитров определили первого финалиста Мастерса в Майами
28.03.2025, 22:27 1
Теннис
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
Забарный провел переговоры с одним из фаворитов ЛЧ. Какой результат?
29.03.2025, 00:23 3
Футбол
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
Нужно спасать Флориду. Известна финальная пара турнира WTA 1000 в Майами
28.03.2025, 10:29 11
Теннис
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
Забарного в топ-клубе не будет. Определена трансферная стратегия Борнмута
29.03.2025, 00:43 1
Футбол
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
Барселона указала на дверь пятерым игрокам. Все ради друга Месси
29.03.2025, 01:40
Футбол
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
Легендарный европейский клуб хочет подписать Роналду. Все ради КЧМ
28.03.2025, 11:18 2
Футбол
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
Склоним головы. Папа олимпийской чемпионки, убитый российской ракетой
29.03.2025, 09:00 1
Война
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
Усик и Дюбуа проведут бой за четыре титула, если выполнят два условия
28.03.2025, 13:25 4
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем