Невероятный Мбаппе! Реал с Луниным выстрадал победу над Леганесом

В субботу, 29 марта, прошел матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимал Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

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В обоих таймах мадридский коллектив выглядел лучше своего соперника, но по итогам первой половины неожиданно уступил: Мбаппе открыл счет, забив с пенальти, но после забитого французом мяча «сливочные» пропустили дважды за 8 минут: на 33-й минуте ворота Андрея Лунина поразил Гарсия, а на 41-й – Дани Раба. При счете 1:2 на табло Сантьяго Бернабеу команды ушли на перерыв.

Началась вторая 45-минутка с быстрого гола от королевского клуба: Джуд Беллингем на 47-й минуте матча сравнял счет. Мадридский гранд продолжал атаковать и создавать угрозу воротам Дмитровича, но лишь на 76-й минуте «Реал» вновь вышел вперед: Мбаппе забил после розыгрыша штрафного. Матч завершился со счетом 3:2.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, пропустил 2 гола, совершил 1 сейв.

После победы в сегодняшнем матче «Реал» с 63 очками закрепился на 2-й позиции, отставая от «Барселоны» лишь по разнице мячей. «Леганес» с 27 очками остался 18-м.

Ла Лига. 29-й тур

Реал – Леганес – 3:2

Голы: Мбаппе, 32 (пенальти), 76, Беллингем, 47 – Гарсия, 33, Раба, 41

Реал: Лунин, Гарсия, Рюдигер, Асенсио, Васкес (Вальверде, 72), Камавинга, Модрич (Тчуамени, 81), Диас (Винисиус, 62), Беллингем, Гюлер (Родриго, 62), Мбаппе

Леганес: Дмитровис, Эрнандес, Настасич, Гонсалес, Росье, Тапиа (Брашинац, 86), Нею (Сиссе, 66), Родригес, Раба (Фуэнте, 86), Круз (Диоманде, 86), Гарсия (Хаддади, 83)

Фото матча: