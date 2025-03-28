29.03.2025 22:00 - : -
Испания28 марта 2025, 19:37 |
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Реал Мадрид – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 29 марта в 22:00 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги
28 марта 2025, 19:37 |
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В субботу, 29 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Леганес».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Реал Мадрид – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Реал Мадрид – ЛеганесСмотреть трансляцию
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