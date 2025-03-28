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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
29.03.2025 22:00 - : -
Леганес
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
28 марта 2025, 19:37 |
225
0

Реал Мадрид – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 29 марта в 22:00 поединок 29-го тура испанской Ла Лиги

28 марта 2025, 19:37 |
225
0
Реал Мадрид – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 29 марта, состоится матч 29-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Леганес».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Леганес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Леганес
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Трансляция матча В эфире

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛА ЛИГИ

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Реал Мадрид Леганес Ла Лига чемпионат Испании по футболу Андрей Лунин Реал - Леганес
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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