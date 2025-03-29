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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
29.03.2025 22:00 – перерыв 1 : 2
Леганес
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Испания
29 марта 2025, 22:54 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
279
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Реал – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 29-го тура Ла Лиги

29 марта 2025, 22:54 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
279
0
Реал – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».

Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.

Ла Лига. 29-й тур

Реал – Леганес – 1:2 (обновляется)

Голы: Мбаппе, 32 – Гарсия, 33, Раба, 41

ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Леганеса, 32-я минута, 1:0

ГОЛ! Гарсия забил в ворота Реала, 33-я минута, 1:1

ГОЛ! Раба забил в ворота Реала, 41-я минута, 1:2

События матча

41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Раба (Леганес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гарсия (Леганес).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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