29.03.2025 22:00 – перерыв 1 : 2
Испания29 марта 2025, 22:54 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
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Реал – Леганес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 29-го тура Ла Лиги
29 марта 2025, 22:54 | Обновлено 29 марта 2025, 22:57
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В субботу, 29 марта, проходит матч 29-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Леганесом».
Встречу принимает Сантьяго Бернабеу в Мадриде.
Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин начал матч в стартовом составе.
Ла Лига. 29-й тур
Реал – Леганес – 1:2 (обновляется)
Голы: Мбаппе, 32 – Гарсия, 33, Раба, 41
ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Леганеса, 32-я минута, 1:0
ГОЛ! Гарсия забил в ворота Реала, 33-я минута, 1:1
События матча
41’
ГОЛ ! Мяч забил Даниэль Раба (Леганес).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Гарсия (Леганес).
32’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (Реал Мадрид).
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