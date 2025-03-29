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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
29.03.2025 22:00 - : -
Леганес
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Испания
29 марта 2025, 11:03 |
138
0

Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 29 марта в 22:00 по Киеву

29 марта 2025, 11:03 |
138
0
Реал Мадрид – Леганес. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

29 марта на Сантьяго Бернабеу пройдет матч 29-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Леганесом. Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда объективно сейчас выглядит слабее себя же годичной давности. Но Анчелотти, понимая, что даже ему могут не простить посредственных результатов, надеется все-таки добиться успехов и сейчас. Кстати, у его подопечных уже два трофея в этом розыгрыше, впрочем, особенно не котируются ни Суперкубок УЕФА, ни возрожденный Межконтинентальный кубок. Но, главное, на кону все еще требл!

Столичный гранд приблизился к успеху в Лиге чемпионов - там он драматично, только в серии пенальти, но, главное, прошел Атлетик и уже в четвертьфинале. Еще ближе к титулу в Копе дель Рей - там Лунин и компания победили 1:0 в Сан-Себастьяне в первом матче 1/2. Но в Примере в феврале - начале марта тогдашний лидер набрал 4 очка в 4-х турах, и позволил Барселоне себя обойти. Новой осечки тут допустить не могут.

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Леганес

Клуб уже играл в Ла Лиге. Он дебютировал там в 2016-м году и сумел продержаться четыре сезона. Но, вернувшись во второй испанский дивизион, несколько раз кряду там демонстрировали довольно посредственные результаты. Но в 2023/2024 последовал рывок с 14-го места на 1-е в Сегунде, что и гарантировало право снова попробовать силы на высшем уровне в стране.

В Примере подопечным Борхи Хименеса ожидаемо сложно, хотя картина для них пока что не безнадежная. Набрано 27 очков, и только по дополнительным показателям пока что уступают Алавесу, расположившемуся на спасительной 17-й позиции. Но при этом 2:3 с Бетисом стали пятым поражением в 7 крайних турах, с параллельным вылетом еще и из кубка страны.

Статистика личных встреч

В 2019-м году Леганес сенсационно выбивал гранд из кубка и сразу же сыграл вничью в чемпионате. Но потом фаворит из столицы только выигрывал, в том числе в этом сезоне еще и забивая по трижды и в Примере, и в Копе дель Рей.

Прогноз

Букмекерские конторы спорят не об итоге, а только о том, насколько уверенно победят хозяева. Рекомендуем ограничиться форой -1,5 гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
29 марта 2025 -
22:00
Леганес
Фора Реала (-1.5) 1.60 Сделать ставку
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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