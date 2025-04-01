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Major League Soccer
01 апреля 2025, 01:16 | Обновлено 01 апреля 2025, 01:33
123
0

Охраннику Месси запретили выбегать на футбольное поле во время матча

Служба безопасности стадионов не нуждается в дополнительной помощи

01 апреля 2025, 01:16 | Обновлено 01 апреля 2025, 01:33
123
0
Охраннику Месси запретили выбегать на футбольное поле во время матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Легендарный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси может начать волноваться за свою безопасность на футбольном поле.

Известно, что в MLS приняли решение запретить охраннику футболиста Яссину Чеуко выбегать на футбольное поле.

Такой запрет мотивирован тем, что на каждом стадионе присутствует охрана, которая не нуждается в дополнительной помощи.

Охранник Месси неоднократно оказывался в центре внимания после того, как болельщики выбегали на поле, чтобы сфотографироваться со своим кумиром.

Месси сыграл в этом сезоне 6 матчей и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что Лионель Месси забил в ворота «Филадельфии» через 2 минуты после выхода на замену.

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Major League Soccer (MLS) Интер Майами Лионель Месси
Александр Сильченко Источник
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