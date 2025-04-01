Охраннику Месси запретили выбегать на футбольное поле во время матча

Легендарный аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси может начать волноваться за свою безопасность на футбольном поле.

Известно, что в MLS приняли решение запретить охраннику футболиста Яссину Чеуко выбегать на футбольное поле.

Такой запрет мотивирован тем, что на каждом стадионе присутствует охрана, которая не нуждается в дополнительной помощи.

Охранник Месси неоднократно оказывался в центре внимания после того, как болельщики выбегали на поле, чтобы сфотографироваться со своим кумиром.

Месси сыграл в этом сезоне 6 матчей и забил 5 мячей.

Ранее стало известно, что Лионель Месси забил в ворота «Филадельфии» через 2 минуты после выхода на замену.