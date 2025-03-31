ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ

Лиза Судакова, жена полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, снова поразила подписчиков безупречной фигурой.

Она регулярно делится эффектными фото, и на этот раз предстала на фоне моря в изящном купальнике, демонстрируя результаты тренировок.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники, которых у нее более 17 тысяч, засыпали ее комплиментами: «Фантастично!», «Жоре повезло!», «Невероятная красота!».

Напомним, что на днях Елизавета опубликовала фото, на котором она практически полностью голая.