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  4. ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ
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31 марта 2025, 22:28 |
1354
7

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ

Лиза Судакова снова блистает фигурой

31 марта 2025, 22:28 |
1354
7
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины показала идеальную фигуру. Топ
Instagram. Елизавета Судакова

Лиза Судакова, жена полузащитника «Шахтера» Георгия Судакова, снова поразила подписчиков безупречной фигурой.

Она регулярно делится эффектными фото, и на этот раз предстала на фоне моря в изящном купальнике, демонстрируя результаты тренировок.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Поклонники, которых у нее более 17 тысяч, засыпали ее комплиментами: «Фантастично!», «Жоре повезло!», «Невероятная красота!».

Напомним, что на днях Елизавета опубликовала фото, на котором она практически полностью голая.

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фото lifestyle Георгий Судаков Елизавета Судакова Шахтер Донецк девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 7
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Pixelman
Це якийсь крінж! Мені от цікаво, футболісти типу норм відносяться до таких фото? Це ж типовий контет ескортниць.
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+1
yura koshak
питання смаку, комусь наприклад, не подобаються тьолки з великими сраками, понакачують ці сундуки... ху_ня кароче
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0
DaVinci
Нормальна дівчина з нормальною фігурою. Краще ніж якби була вся на ботоксі і силіконі
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0
contr
Палкін рекламує товстосраку  манду  через спорт уа думаючи продати рахіта  Судакова за 60 мільйонів ! Даун мляяя 
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0
Spaceman
Вразила бездоганною фігурою? Та ну на..Свиноматка якась..
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-1
Pavel_i_C0
Коли жопа в чотири рази більше ніж голова - це вже не ТОП
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-1
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