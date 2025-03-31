ФОТО. Бекхэм трогательно поздравил жену, маму и тещу с особенным днём

Дэвид Бекхэм поздравил самых дорогих женщин с Днём матери, который в Великобритании отмечают 30 марта.

В своём Instagram он поделился архивными фото с мамой Сандрой, тёщей Джеки Адамс и женой Викторией.

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«Мне повезло быть рядом с такими невероятными женщинами. Я учусь у вас каждый день. Мы вас очень любим», – написал Бекхэм.

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед», «Реала», «Милана» и «ПСЖ» завершил карьеру в 2013 году, выиграв 19 трофеев. Он и Виктория женаты с 1999 года, воспитывают четверых детей. Сейчас Бекхэм занимается бизнесом и является совладельцем «Интера Майами».