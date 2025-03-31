Ракув упрочил лидерство в Польше. Кочергин отметился горчичником
Ягеллония и Лех Познань потерпели поражение в этом туре
Украинский хавбек Владислав Кочергин помог польскому «Ракуву» одержать важную победу в чемпионате.
28-летний Кочергин вышел в основе на выездной матч чемпионата Польши против «Заглембе» Любин (2:0).
Украинский полузащитник отметился горчичником на 42-й минуте и был заменен на 87-й минуте.
В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 26 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.
«Ракув» набрал 55 очков после 26 матчей и упрочил лидерство в чемпионате Польши, опережая Ягеллонию (51) и Лех Познань (50), которые потерпели поражения в этом туре.
Чемпионат Польши. 26-й тур, 31 марта
Заглембе Любин – Ракув Ченстохова – 0:2
Голы: Брюнес, 77, Макух, 90+3
Видео голов и обзор матча
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Ракув
|26
|16
|7
|3
|39 - 16
|55
|2
|Ягеллония
|26
|15
|6
|5
|47 - 31
|51
|3
|Лех
|26
|16
|2
|8
|48 - 24
|50
|4
|Погонь Щецин
|26
|13
|5
|8
|41 - 28
|44
|5
|Легия
|26
|11
|8
|7
|48 - 35
|41
|6
|Краковия
|26
|11
|8
|7
|47 - 40
|41
|7
|Гурник Забже
|26
|12
|4
|10
|37 - 31
|40
|8
|Мотор Люблин
|26
|11
|6
|9
|39 - 45
|39
|9
|Катовице
|26
|10
|6
|10
|35 - 32
|36
|10
|Радомяк
|26
|10
|4
|12
|37 - 40
|34
|11
|Пяст
|26
|8
|9
|9
|26 - 28
|33
|12
|Видзев Лодзь
|26
|9
|6
|11
|30 - 39
|33
|13
|Корона Кельце
|26
|8
|9
|9
|25 - 34
|33
|14
|Пуща
|26
|6
|7
|13
|25 - 38
|25
|15
|Лехия
|26
|6
|6
|14
|27 - 44
|24
|16
|Сталь Мелец
|26
|6
|5
|15
|27 - 42
|23
|17
|Заглембе Л
|26
|6
|5
|15
|21 - 40
|23
|18
|Шлёнск
|26
|4
|9
|13
|28 - 40
|21
События матча
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