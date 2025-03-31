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Чемпионат Польши
Заглембе Л
31.03.2025 20:00 – FT 0 : 2
Ракув
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Польша
31 марта 2025, 23:23 | Обновлено 31 марта 2025, 23:33
109
0

Ракув упрочил лидерство в Польше. Кочергин отметился горчичником

Ягеллония и Лех Познань потерпели поражение в этом туре

31 марта 2025, 23:23 | Обновлено 31 марта 2025, 23:33
109
0
Ракув упрочил лидерство в Польше. Кочергин отметился горчичником
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кочергин

Украинский хавбек Владислав Кочергин помог польскому «Ракуву» одержать важную победу в чемпионате.

28-летний Кочергин вышел в основе на выездной матч чемпионата Польши против «Заглембе» Любин (2:0).

Украинский полузащитник отметился горчичником на 42-й минуте и был заменен на 87-й минуте.

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 26 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» набрал 55 очков после 26 матчей и упрочил лидерство в чемпионате Польши, опережая Ягеллонию (51) и Лех Познань (50), которые потерпели поражения в этом туре.

Чемпионат Польши. 26-й тур, 31 марта

Заглембе Любин – Ракув Ченстохова – 0:2

Голы: Брюнес, 77, Макух, 90+3

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ракув 26 16 7 3 39 - 16 55
2 Ягеллония 26 15 6 5 47 - 31 51
3 Лех 26 16 2 8 48 - 24 50
4 Погонь Щецин 26 13 5 8 41 - 28 44
5 Легия 26 11 8 7 48 - 35 41
6 Краковия 26 11 8 7 47 - 40 41
7 Гурник Забже 26 12 4 10 37 - 31 40
8 Мотор Люблин 26 11 6 9 39 - 45 39
9 Катовице 26 10 6 10 35 - 32 36
10 Радомяк 26 10 4 12 37 - 40 34
11 Пяст 26 8 9 9 26 - 28 33
12 Видзев Лодзь 26 9 6 11 30 - 39 33
13 Корона Кельце 26 8 9 9 25 - 34 33
14 Пуща 26 6 7 13 25 - 38 25
15 Лехия 26 6 6 14 27 - 44 24
16 Сталь Мелец 26 6 5 15 27 - 42 23
17 Заглембе Л 26 6 5 15 21 - 40 23
18 Шлёнск 26 4 9 13 28 - 40 21
Полная таблица

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Patryk Makuch (Ракув).
77’
ГОЛ ! Мяч забил Джонатан Брёут Брунес (Ракув).
48’
Damian Michalski (Заглембе Л) получает красную карточку.
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чемпионат Польши по футболу Владислав Кочергин видео голов и обзор Ракув Ченстохова Заглембе Любин Ягеллония Белосток Лех Познань
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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