Ракув упрочил лидерство в Польше. Кочергин отметился горчичником

Украинский хавбек Владислав Кочергин помог польскому «Ракуву» одержать важную победу в чемпионате.

28-летний Кочергин вышел в основе на выездной матч чемпионата Польши против «Заглембе» Любин (2:0).

Украинский полузащитник отметился горчичником на 42-й минуте и был заменен на 87-й минуте.

В текущем сезоне Кочергин за «Ракув» провел 26 матчей и забил 5 голов в чемпионате, а также отыграл 1 встречу в Кубке Польши.

«Ракув» набрал 55 очков после 26 матчей и упрочил лидерство в чемпионате Польши, опережая Ягеллонию (51) и Лех Познань (50), которые потерпели поражения в этом туре.

Чемпионат Польши. 26-й тур, 31 марта

Заглембе Любин – Ракув Ченстохова – 0:2

Голы: Брюнес, 77, Макух, 90+3

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