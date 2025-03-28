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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.04.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
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Англия
28 марта 2025, 22:08 |
67
0

Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 1 апреля в 22:00 по Киеву

28 марта 2025, 22:08 |
67
0
Ноттингем Форест – Ман Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноттингем Форест

Во вторник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед». Встреча пройдёт на стадионе «Сити Граунд» в Ноттингеме.

Sport.ua совместно с betking анонсирует предстоящий поединок!

Ноттингем Форест

В середине февраля у «Ноттингем Форест» случился спад. Команда проиграла «Фулхэму» (2:1) и «Ньюкаслу» (3:4), а также сыграла вничью с «Арсеналом» (0:0). Затем «Ноттингем Форест» одержал победу над «Манчестер Сити» (1:0). В предыдущем туре АПЛ «Ноттингем Форест» на выезде одолел «Ипсвич Таун» (4:2). В турнирной таблице «Ноттингем Форест» занимает третье место, опережая «Челси» на 5 очков и «Манчестер Сити» на 6 баллов. Из последних пяти матчей АПЛ на своем поле «Ноттингем Форест» выиграл три и два завершил вничью. Последний раз дома команда пропускала 19 января в матче с «Саутгемптоном» (3:2).

Манчестер Юнайтед

В чемпионате АПЛ «Манчестер Юнайтед» не проигрывает в четырех матчах подряд. После поражения от «Тоттенхэма» команда Рубена Аморима сыграла вничью с «Эвертоном» (2:2), обыграла «Ипсвич» (3:2) и разошлась миром с «Арсеналом» (1:1). В предыдущем туре «Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Лестер» (3:0) В турнирной таблице «Манчестер Юнайтед» поднялся на 13 место, но для болельщиков команды это слабое утешение.

Личные встречи

В матче первого круга «Ноттингем Форест» одержал победу со счетом 3:2. Из предыдущих пяти матчей «Ноттингем Форест» выиграл два. Три победы на счету «Манчестер Юнайтед».

«Ноттингем Форест» – «Манчестер Юнайтед»: ключевая статистика и тренды

В домашних матчах АПЛ «Ноттингем Форест» забивает в среднем по 1,64 гола за игру. Средняя результативность «Манчестер Юнайтед» в гостях составляет 1,14 гола за матч.

Возможные составы

  • «Ноттингем Форест»: Рая, Тимбер, Магальяэс, Салиба, Льюис-Скелли, Райс, Партей, Эдегор, Мерино, Троссард, Мартинелли.
  • «Манчестер Юнайтед»: Онана, Кольер, Линдельоф, где Лигт, Эриксен, Гарначо, Далот, Мазрауи, Угарте, Фернандеш, Хойлунд.

Прогноз

Команды могут показать результативный футбол. Возможен вариант с тотал больше 2,5. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,95.

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
1 апреля 2025 -
22:00
Манчестер Юнайтед
Тотал больше 2,5 1,95 Сделать ставку
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Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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