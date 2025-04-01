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Чемпионат Англии
Ноттингем Форест
01.04.2025 22:00 - : -
Манчестер Юнайтед
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
01 апреля 2025, 11:25 | Обновлено 01 апреля 2025, 11:26
46
0

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии

01 апреля 2025, 11:25 | Обновлено 01 апреля 2025, 11:26
46
0
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».

Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед
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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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