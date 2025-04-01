Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 апреля в 22:00 матч чемпионата Англии
Во вторник, 1 апреля, состоится матч 30-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ноттингем Форест» и «Манчестер Юнайтед».
Игра пройдет в Ноттингеме на стадионе «Сити Граунд».
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча проведет телеканал Setanta Sports.
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мирон похвалил Руслана Ротаня
Тренерский штаб «моряков» определяется с производительностью