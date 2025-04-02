Ноттингем Форест – Ман Юнайтед – 1:0. Как забил Эланга. Видео гола и обзор

Вечером 1 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» переиграл «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Сити Граунд».

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На 5-й минуте для хозяев поля мяч забил Антони Эланга, и этот гол оказался единственным (1:0).

Ноттингем Форест закрепился на 3-й позиции (57 очков) и с большой вероятностью попадет в Лигу чемпионов.

Ман Юнайтед провалил сезон и находится на 13-й позиции (37 очков).

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АПЛ. 1 апреля, 30-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Антони Эланга, 5

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