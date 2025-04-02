Ноттингем Форест – Ман Юнайтед – 1:0. Как забил Эланга. Видео гола и обзор
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Вечером 1 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ноттингем Форест» переиграл «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Сити Граунд».
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На 5-й минуте для хозяев поля мяч забил Антони Эланга, и этот гол оказался единственным (1:0).
Ноттингем Форест закрепился на 3-й позиции (57 очков) и с большой вероятностью попадет в Лигу чемпионов.
Ман Юнайтед провалил сезон и находится на 13-й позиции (37 очков).
АПЛ. 1 апреля, 30-й тур
Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0
Гол: Антони Эланга, 5
Видео голов и обзор матча
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