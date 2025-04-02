АМОРИМ: «Магуайр в нападении? Это была такая идея – получить шанс»

Вечером 1 апреля состоялся матч 30-го тура АПЛ, в котором Ноттингем Форест победил Манчестер Юнайтед (1:0). Главный тренер МЮ Рубен Аморим прокомментировал матч:

«Заслуживали ли мы больше? Я думаю, что это очевидно. Мы создали несколько моментов, но могли бы создать больше с тем владением мячом, которое у нас было. Мы часто доходили до финальной трети, но нам нужно быть лучше именно в этой зоне, потому что это очень важно для того, чтобы забивать голы, а у нас есть дефицит голов. Мы начали игру с пропущенного гола, и это поставило Ноттингем в ту позицию, в которой они хотят быть – защищаться с большим количеством игроков. Затем у них есть очень быстрые игроки для контратак, даже это мы контролировали достаточно хорошо, особенно во втором тайме, когда мы давили вперед, но опять же, в финальной трети мы были недостаточно хороши.

Фантастический гол? Это очевидно, когда есть угловой, есть игроки, которые могут блокировать контратаки, у нас есть все поле. Можно сделать фол. Поэтому я думаю, если посмотреть на игру и быть тренером, то надо было сделать лучше.

Гарри Магуайр в атаке? В конце игры, когда соперник просто защищает штрафную, если посмотреть на защитников Ноттингема, они чувствуют себя очень комфортно. И тогда с линией из шести, а не пяти, мы можем достигнуть финальной трети, но тогда нам нужно вбросить мяч в штрафную, потому что сложно делать комбинации, чтобы войти в штрафную зону для забивания гола. Гарри Магуайр, когда он атакует на стандартах, возможно, лучший игрок в нашей команде, поэтому в штрафной ты не защитник, ты нападающий. Поэтому это была идея — поставить одного игрока, который очень хорошо играет в воздухе, чтобы забить гол.

Алехандро сделал шесть ударов? Он делает все, он старается, иногда бывает так, что ты делаешь правильные вещи, но в финальной трети не выходит, это может случиться. Что касается Гарначо, все может случиться в игре, и для меня самое главное, что когда ему нужно вернуться назад, он это делает. Конечно, мы хотим, чтобы игрок имел один на один, иногда он пытается слишком много, у него есть Доргу для движения, но я думаю, он хочет помочь команде, делая все возможное. Иногда он не делает лучший выбор, но это можно сказать о любом игроке сегодня».