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Ноттингем Форест
01.04.2025 22:00 – FT 1 : 0
Манчестер Юнайтед
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Англия
01 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:11
304
4

Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов

На 5-й минуте для хозяев поля мяч забил Антони Эланга

01 апреля 2025, 23:59 | Обновлено 02 апреля 2025, 00:11
304
4
Ноттингем Форест переиграл Ман Юнайтед в АПЛ и рвется в Лигу чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 1 апреля состоялся матч 30-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ноттингем Форест» переиграл «Манчестер Юнайтед» на домашней арене «Сити Граунд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

На 5-й минуте для хозяев поля мяч забил Антони Эланга, и этот гол оказался единственным (1:0).

Ноттингем Форест закрепился на 3-й позиции (57 очков) и с большой вероятностью попадет в Лигу чемпионов.

Ман Юнайтед провалил сезон и находится на 13-й позиции (37 очков).

АПЛ. 1 апреля, 30-й тур

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед – 1:0

Гол: Антони Эланга, 5

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Манчестер Юнайтед Ноттингем Форест чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига видео голов и обзор Антони Эланга Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 4
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ivankondrat96
Ноттінгем Форест дивує у цьому сезоні. Майже як Лестер свого часу
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+2
Tom
Швидкий гол виявився першим і останнім вирішальним
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0
Михаил Скрипка
сосалки крассные, только поражение ставить на них надо
Ответить
0
antt
А минулого сезону був ближче напевно до Чемпіоншипу
Ответить
0
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