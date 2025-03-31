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Чемпионат Испании
Сельта
31.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лас-Пальмас
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 марта 2025, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:30
77
0

Выбраться из зоны вылета. Лас-Пальмас удержал ничью против Сельты

Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29 тура Ла Лиги

31 марта 2025, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:30
77
0
Выбраться из зоны вылета. Лас-Пальмас удержал ничью против Сельты
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29-го тура Ла Лиги.

Сельта и Лас-Пальмас разошлись миром в Ла Лиге (1:1).

Команды обменялись голами, и табло зафиксировало мирный результат.

Сельта находится на 9-й позиции (39 очков), а Лас-Пальмас всеми силами пытается выбраться из зоны вылета – 19-е место (26 баллов)

Ла Лига. 29-й тур, 31 марта

Сельта – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Альфонсо Гонсалес, 45+2 – Альберто Молейро, 48

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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