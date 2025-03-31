31.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Испания31 марта 2025, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:30
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Выбраться из зоны вылета. Лас-Пальмас удержал ничью против Сельты
Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29 тура Ла Лиги
31 марта 2025, 23:59 | Обновлено 01 апреля 2025, 00:30
77
0
Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29-го тура Ла Лиги.
Сельта и Лас-Пальмас разошлись миром в Ла Лиге (1:1).
Команды обменялись голами, и табло зафиксировало мирный результат.
Сельта находится на 9-й позиции (39 очков), а Лас-Пальмас всеми силами пытается выбраться из зоны вылета – 19-е место (26 баллов)
Ла Лига. 29-й тур, 31 марта
Сельта – Лас-Пальмас – 1:1
Голы: Альфонсо Гонсалес, 45+2 – Альберто Молейро, 48
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