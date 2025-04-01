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  4. Сельта – Лас-Пальмас – 1:1. Аутсайдер выстоял. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Испании
Сельта
31.03.2025 22:00 – FT 1 : 1
Лас-Пальмас
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Испания
01 апреля 2025, 01:42 | Обновлено 01 апреля 2025, 01:54
4
0

Сельта – Лас-Пальмас – 1:1. Аутсайдер выстоял. Видео голов и обзор матча

Хозяева поля потеряли два очка

01 апреля 2025, 01:42 | Обновлено 01 апреля 2025, 01:54
4
0
Сельта – Лас-Пальмас – 1:1. Аутсайдер выстоял. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Лас-Пальмас».

Хозяева поля в первом тайме открыли счет. Сделал это Альфонсо Гонсалес на 45+2-й минуте.

Казалось бы, гол в раздевалку должен был бы деморализовать соперника, но игроки «Лас-Пальмаса» вышли на вторую половину и сразу забили.

На 48-й минуте счет сравнял Альберто Молейро.

Ла Лига. 29-й тур, 31 марта

Сельта – Лас-Пальмас – 1:1

Голы: Альфонсо Гонсалес, 45+2 - Альберто Молейро, 48

Видео голов и обзор матча

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Альберто Молейро (Лас-Пальмас).
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Альфон Гонсалес (Сельта).
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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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