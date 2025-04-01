Сельта – Лас-Пальмас – 1:1. Аутсайдер выстоял. Видео голов и обзор матча
Хозяева поля потеряли два очка
Вечером 31 марта состоялся заключительный матч 29-го тура Ла Лиги, в котором встречались «Сельта» и «Лас-Пальмас».
Хозяева поля в первом тайме открыли счет. Сделал это Альфонсо Гонсалес на 45+2-й минуте.
Казалось бы, гол в раздевалку должен был бы деморализовать соперника, но игроки «Лас-Пальмаса» вышли на вторую половину и сразу забили.
На 48-й минуте счет сравнял Альберто Молейро.
Ла Лига. 29-й тур, 31 марта
Сельта – Лас-Пальмас – 1:1
Голы: Альфонсо Гонсалес, 45+2 - Альберто Молейро, 48
Видео голов и обзор матча
События матча
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