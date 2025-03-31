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Италия
31 марта 2025, 23:48 | Обновлено 31 марта 2025, 23:59
83
0

Против Интера не сыграет. Полузащитник Милана попал в лазарет

Рубен Лофтус-Чик оказался вне состава из-за аппендицита

31 марта 2025, 23:48 | Обновлено 31 марта 2025, 23:59
83
0
Против Интера не сыграет. Полузащитник Милана попал в лазарет
Getty Images/Global Images Ukraine. Рубен Лофтус-Чик

Английский полузащитник «Милана» Рубен Лофтус-Чик не будет играть в ближайших матчах команды из-за воспаления кишки.

По информации издания ESPN, врачам пришлось экстренно удалить аппендицит футболиста. Ожидается, что не будет играть Рубен более или менее одного месяца.

Не поможет спортсмен своему коллективу в главном дерби против «Интера», который состоится 2 апреля в первом полуфинальном матче Кубка Италии.

В общей сложности за этот сезон Лофтус-Чик отбегал 22 поединка, однако отличиться забитым мячом полузащитнику не удалось. На счету англичанина всего одна голевая передача.

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Андрей Витренко Источник: ESPN
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