Испания31 марта 2025, 23:52 |
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У Куртуа возникли проблемы. Что теперь ждет Лунина?
Тибо может пропустить следующий поединок против «Валенсии»
31 марта 2025, 23:52 |
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Звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил последний матч Ла Лиги против «Леганеса» (3:2) из-за травмы.
По информации портала Elnacional, Тибо пропустит следующий матч Кубка Испании против «Реал» Сосьедада и остается под вопросом на матч чемпионата против «Валенсии».
Таким образом, есть высокая вероятность, что в двух следующих поединках «галактикос» будет играть украинский голкипер Андрей Лунин, а Тибо Куртуа вернется уже в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 8 апреля.
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Комментарии 1
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А писали паникеры у Лунина шансов нет. Еще один такой сезон с травмами и Реал его сольет как только предложат приличных деньжат.
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