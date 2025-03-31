У Куртуа возникли проблемы. Что теперь ждет Лунина?

Звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил последний матч Ла Лиги против «Леганеса» (3:2) из-за травмы.

По информации портала Elnacional, Тибо пропустит следующий матч Кубка Испании против «Реал» Сосьедада и остается под вопросом на матч чемпионата против «Валенсии».

Таким образом, есть высокая вероятность, что в двух следующих поединках «галактикос» будет играть украинский голкипер Андрей Лунин, а Тибо Куртуа вернется уже в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 8 апреля.