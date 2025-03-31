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  4. У Куртуа возникли проблемы. Что теперь ждет Лунина?
Испания
31 марта 2025, 23:52 |
698
1

У Куртуа возникли проблемы. Что теперь ждет Лунина?

Тибо может пропустить следующий поединок против «Валенсии»

31 марта 2025, 23:52 |
698
1
У Куртуа возникли проблемы. Что теперь ждет Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Звездный бельгийский вратарь «Реала» Тибо Куртуа пропустил последний матч Ла Лиги против «Леганеса» (3:2) из-за травмы.

По информации портала Elnacional, Тибо пропустит следующий матч Кубка Испании против «Реал» Сосьедада и остается под вопросом на матч чемпионата против «Валенсии».

Таким образом, есть высокая вероятность, что в двух следующих поединках «галактикос» будет играть украинский голкипер Андрей Лунин, а Тибо Куртуа вернется уже в матче четвертьфинала Лиги чемпионов против «Арсенала», который состоится 8 апреля.

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травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Валенсия Реал Сосьедад Андрей Лунин
Дмитрий Олейник Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Octopus
А писали паникеры у Лунина шансов нет. Еще один такой сезон с травмами и Реал его сольет как только предложат приличных деньжат.
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